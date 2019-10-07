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MÜSİAD Gebze, Bosna yolcusu!

MÜSİAD’ın Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da düzenleyeceği Uluslararası İş Forumu (International Business Forum) için Gebze Şubesi’nden de 10 kişilik bir katılımcı bu ülkeye gidiyor.

MÜSİAD Gebze, Bosna yolcusu!

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:48

 16-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan foruma 25 farklı ülkeden 42 iş adamının bir araya getirilmesiyle 1995 yılında oluşturulan International Business Forum ( IBF) bu yıl 23.kez düzenleniyor.

İş Konseyine katılım sağlayacak olan MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, IBF Başkanı Erol Yarar, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı H.E. Nemanja Vasić, Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi H.E. Haldun Koç’un da İş Konseyi’nde hazır bulunacakları belirtildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BİRE BİR GÖRÜŞME

Programda, Türkiye, Avrupa, ABD, Kanada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Bosna-Hersek’ten 1000 seçkin iş adamı bir araya getirilecek. Bosna-Hersek’in sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek amacıyla Saraybosna’da gerçekleştirilecek olan 23. IBF Kongresi kapsamında; ülkenin gıda, tarım, hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, metal, mobilya ve orman ürünleri sektörlerindeki ayrıcalıklı yapısına dikkat çekilmesi planlanıyor. Programda, Bosna Hersek’teki Yatırım Fırsatlarına ilişkin bir de panel düzenlenecek, Panel sonrası B2B görüşmeleri gerçekleştirilecek. Forum kapsamında, MÜSİAD Dünya Başkanları Toplantısı’da düzenlenecek.


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