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MÜSİAD' Gebze'ye sanayi sitesi kazandıracak

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) üretim alanları ve imkanları kısıtlı olan küçük sanayi sitesi üreticilerinin Organize Sanayi Bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla "Orta Ölçekli Sanayi Siteleri" kuracak.

MÜSİAD' Gebze'ye sanayi sitesi kazandıracak

15 Eylül 2020 Salı 15:57

Konu ile ilgili açıklama yapan MÜSİAD Gebze Şube başkanı Serkan Beyaz ; Türkiye'de ilki Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB Bölgesi'nde hayata geçti. Projenin aynı yatırımı Gebze'ye kazandırmak için yer arama çalışmalarına başlandığını söyledi. Başkan Beyaz, her ilde gerçekleştirilmesi planlanan yatırım çerçevesinde Gebze'nin öncelikli iller arasında yer alması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, MÜSİAD Gebze Sanayi Bölgeleri, Üretim ve İhracatı Geliştirme Komite başkanı Özcan Dal başkanlığında kooperatif çalışmalarının başladığını belirtti. MÜSİAD Gebze Sanayi Bölgeleri, Üretim ve İhracatı Geliştirme Komitesi Başkanı Özcan DAL ise yaptığı açıklamada;"Milli Üretim Üsleri" olarak değerlendirilen yatırımın sitenin kurulacağı il ve ilçenin ekonomik ve üretim potansiyeline göre, 200 dönüm ile 1000 dönüm arası araziler üzerinde inşa edilmesi öngörüldüğünü belirten Özcan Dal,"İş yerleri zeminde 500, bin, bin 500 ve 2 bin metrekare olacak şekilde tasarlanıyor. Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacak proje kapsamında, tesis içerisindeki çalışanların daha iyi imkanlara sahip olabilmesi adına, kreş, anaokulu, sağlık ocağı, kapalı yüzme havuzu, voleybol ve basketbol salonları, halı saha, yürüyüş parkurları, tiyatro ve üretim müzesi gibi alanlardan oluşan kompleks bir yapı öngörülüyor. Ayrıca site içerisinde yer alacak meslek liseleri ile hem öğrencilere sürekli staj imkânı sunması hem de kalifiye personel yetişmesine olanak sağlaması hedefleniyor" dedi. Dal, söz konusu yatırımın Gebze'de yapılması çerçevesinde öncelikle Gebze, Darıca, Çayırova ve  Dilovası'nda yer tespiti olmak üzere kooperatif çalışmalarına  başladıklarını ifade etti.
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