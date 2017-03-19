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MÜSİAD’dan Başkan Köşker’e ziyaret

MÜSİAD’dan Başkan Köşker’e ziyaret

MÜSİAD'dan Başkan Köşker'e ziyaret

19 Mart 2017 Pazar 13:05


Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım ve yeni yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarete, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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MÜSİAD’dan Başkan Köşker’e Ziyaret
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