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MÜSİAD’dan Enerji Tasarrufu Çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 11-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde önemli bir kampanyaya imza atıyor. Enerji tasarrufuna dikkat çekmeyi amaçlayan MÜSİAD üyeleri, stand-by konumundaki tüm elektronik ürünlerin fişlerini çekecek.

MÜSİAD'dan Enerji Tasarrufu Çağrısı

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:16

Evlerimizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünlerin hem aylık hem de yıllık bazda hatırı sayılır miktarda elektrik tükettiğine dikkat çeken MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, anlık ihmallerin büyük bir israfa yol açtığını belirtti. Kaan, “ TV, uydu kutusu ve fişe takılı kullanmadığımız çamaşır makinesi gibi cihazlar, cebimizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına sebep oluyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nın 2016 yılı rakamlarına göre bu tür stand-by durumundaki aletler nedeniyle ayda 11.1 TL yılda ise 134 TL cebimizden boşa gidiyor. Ortalama 100 TL'den 21 milyon hane sayımızla hesap ettiğimizde ise ülke olarak milli servetimiz olan 2.1 milyar TL kaybolup gidiyor" şeklinde konuştu.

FİŞİ ÇEK YILDA 134 TL CEBİNDE KALSIN

Herkesi bu kampanyaya katılmaya çağıran MUSİAD Başkanı Kaan, "Başta ev hanımlarımız  olmak  üzere, işçi, işveren ve memurlarımızla birlikte bu konuda önemli bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyorum. Fişi çekerken harcayacağımız ya da üşendiğimiz en fazla 3 saniye için, hem kendimizin hem de ülkemizin cebinden çıkacak paranın değerini bilelim" değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD'TAN BEKLEME YAPMA (STAND-BY) KAMPANYASI

FİŞİ ÇEK TÜRKİYE YILDA 2.1 MİLYAR TL KAZANSIN

BEKLEME YAPMA YILDA 134 TL KAZAN

BEKLEME YAPMA YILDA 134 TL CEBİNDE KALSIN

FİŞİ PRİZDEN ÇEK, HEM SEN HEM ÜLKEN KAZANSIN

FİŞİ ÇEK YILDA 134 TL CEBİNDE KALSIN

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