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Muşlular Derneğinden Fotoğraf Sergisi

Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü güçleniyor. Kocaeli / Gebze ile Muş Malazgirt arasında birçok etkinlik ve kültürel faaliyet yapılıyor .

Muşlular Derneğinden Fotoğraf Sergisi

15 Aralık 2020 Salı 15:06

 
PRODES PROJESİ
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Kocaeli Muşlular Derneği PRODES sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf sergileri açıldı.
Kocaeli Muşlular Derneği ile resmi web sayfasında da sanal olarak açılan fotoğraf sergilerinde PRODES projesi kapsamında yapılan birçok etkinlikte çekilen fotoğraflar da sergilenmekte. Fotoğraf sergileri ile ilgili ayrıntılı fotoğraflar ve bilgi notlarını www.musdernegi.com  resmî  internet  sayfasın da yer aldı   serginin lingini sizlerle paylaşıyoruz.   
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     Kitap ve Afiş Sergisi 

Gebze ile  Malazgirt arasında kardeşlik  köprüsü kültür alanında devam ediyor 
Kocaeli Muşlular Derneği Başkan Yardımcısı  Hasan Payyu Gebze  Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü kurulması ile ilgili  Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında bilgi verdi ve PRODES tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projesi hakkında ayrıntılı açıklama yaptı. 

Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Payyu İlim Kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanesi www.iktav.com `da açılan Muş-Malazgirt kitap ve afişleri sergisini de gezerek herkesin bu sergiyi görmesini tavsiye etti.










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