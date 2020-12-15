Muşlular Derneğinden Fotoğraf Sergisi

Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü güçleniyor. Kocaeli / Gebze ile Muş Malazgirt arasında birçok etkinlik ve kültürel faaliyet yapılıyor .

PRODES PROJESİ

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Kocaeli Muşlular Derneği PRODES sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf sergileri açıldı.

Kocaeli Muşlular Derneği ile resmi web sayfasında da sanal olarak açılan fotoğraf sergilerinde PRODES projesi kapsamında yapılan birçok etkinlikte çekilen fotoğraflar da sergilenmekte. Fotoğraf sergileri ile ilgili ayrıntılı fotoğraflar ve bilgi notlarını www.musdernegi.com resmî internet sayfasın da yer aldı serginin lingini sizlerle paylaşıyoruz.

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Kitap ve Afiş Sergisi





Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü kültür alanında devam ediyor

Kocaeli Muşlular Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Payyu Gebze Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü kurulması ile ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında bilgi verdi ve PRODES tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projesi hakkında ayrıntılı açıklama yaptı.



