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Muşlular Derneği'nden Vali Yavuz'a hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Muşlular Derneği'nden Vali Yavuz'a hayırlı olsun ziyareti

19 Temmuz 2020 Pazar 10:50

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Muşlulur Dderneği Başkanı Kıyasettin Seçkin ve heyetinin hayırlı olsun ziyaretini kabul etti ve Seçkin ile yönetimini makamında ağırladı. Başkan Seçkin, ziyaretinde dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti. 

Kardeşlik Köprüsü konuşuldu
Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı gazetemizi ziyaret ederek  http://www.gebzegazetesi.com/ a şu açıklamayı yaptı, "Sayın Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz, önceki dönemlerde Muş'da valilik yaptı. Orada çok büyük hizmetlerde bulundu. Daha sonra ise Ordu'da görev yapıp Kocaeli Valiliği'ne atandı. Yeni Kocaeli Valimizi Muşlular olarak hiç unutmadık. Kendisine teşekkür edip  Gebze ile Muş Malazgirt belediyeleri arasında imzalanan kardeşlik köprüsü anlaşması ile ilgili bilgi verdik. Valimiz  bu anlşmadan çok memnun oldu." dedi.  Başkan Seçkin, Kocaeli Muşlular Derneği  olarak  İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proses Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sunarak Vali Yavuz'un emir ve tahsiyelerini  aldıklarını sözlerine ekledi.
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