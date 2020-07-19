Muşlular Derneği'nden Vali Yavuz'a hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Muşlulur Dderneği Başkanı Kıyasettin Seçkin ve heyetinin hayırlı olsun ziyaretini kabul etti ve Seçkin ile yönetimini makamında ağırladı. Başkan Seçkin, ziyaretinde dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti.



Kardeşlik Köprüsü konuşuldu

Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı gazetemizi ziyaret ederek http://www.gebzegazetesi.com/ a şu açıklamayı yaptı, "Sayın Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz, önceki dönemlerde Muş'da valilik yaptı. Orada çok büyük hizmetlerde bulundu. Daha sonra ise Ordu'da görev yapıp Kocaeli Valiliği'ne atandı. Yeni Kocaeli Valimizi Muşlular olarak hiç unutmadık. Kendisine teşekkür edip Gebze ile Muş Malazgirt belediyeleri arasında imzalanan kardeşlik köprüsü anlaşması ile ilgili bilgi verdik. Valimiz bu anlşmadan çok memnun oldu." dedi. Başkan Seçkin, Kocaeli Muşlular Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proses Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sunarak Vali Yavuz'un emir ve tahsiyelerini aldıklarını sözlerine ekledi.