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Mustafa Güler, İtfaiye Personelini Ziyaret Etti

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret etti.

Mustafa Güler, İtfaiye Personelini Ziyaret Etti

01 Ekim 2020 Perşembe 10:41

Büyükşehir Belediyesi Gebze İtfaiye Bölge Amirliğini ziyaretinde konuşan Güler, itfaiye teşkilatının ilçedeki vatandaşların güven içerisinde yaşamasında önemli katkısının olduğunu söyledi.

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Güler, itfaiye personeline bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

İtfaiye amiri Kenan Akçay’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Güler, daha sonra itfaiye personeliyle bir süre sohbet etti.









AA
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