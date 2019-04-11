Mustafa Paşa Külliyesi'nde ‘Metro’ tehlikesi!

Gebze-Darıca Metrosu’nda çalışmalar Gebze Kent Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda ilerlerken, Gebze’nin tarihi değeri Çoban Mustafa paşa Cami için risk arz ediyor. Konu ile ilgili olarak vatandaşlar Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı göreve davet ediyor.

Gebze’de yapım çalışmaları süren Metro’nun, kentin tarihi değeri Çoban Mustafa Paşa Cami için büyük tehlike arz ettiği görüldü. Gebze-Darıca Metrosu için yüklenici firma, Gebze kent Meydanı’nda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan proje için, geçtiğimiz günlerde Gebze Kent Meydanı’nda bir de tanıtım ofisi oluşturulmuştu. Kent Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden kazı çalışmaları, tarihi Mustafa Paşa Cami’nin temeli için tehlike arz etmeye başladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TARİHİ ÇAĞRI

Gebze’nin yaklaşık 600 yıllık tarihine şahitlik eden ve adını Osmanlı Sadrazamlarından Çoban Mustafa Paşa’dan alan tarihi caminin temeline doğru ilerleyen çalışmalar nedeniyle tarihi yapı risk altında. Yer altında devam eden çalışmaların Mustafa Paşa’nın temeline yakınlaştığı öğrenilirken, bu konuda vatandaşlar uyarılarda bulundu. Kocaeli Vali’si Sayın Hüseyin Aksoy ile Yeni Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çağrıda bulunan vatandaşlar, çalışmaların daha titiz bir şekilde yapılmasını istediler. Metro projesine büyük emeği olan ve genel Sekreterliği döneminde çalışmalara başlayan Büyükakın, her adımı yakından takip ederken, yüklenici firmayla görüşerek tarihi Cami için bir an evvel harekete geçmeli.