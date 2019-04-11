banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Paşa Külliyesi'nde ‘Metro’ tehlikesi!

Gebze-Darıca Metrosu’nda çalışmalar Gebze Kent Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda ilerlerken, Gebze’nin tarihi değeri Çoban Mustafa paşa Cami için risk arz ediyor. Konu ile ilgili olarak vatandaşlar Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı göreve davet ediyor.

Mustafa Paşa Külliyesi'nde ‘Metro' tehlikesi!

11 Nisan 2019 Perşembe 10:36

Gebze’de yapım çalışmaları süren Metro’nun, kentin tarihi değeri Çoban Mustafa Paşa Cami için büyük tehlike arz ettiği görüldü. Gebze-Darıca Metrosu için yüklenici firma, Gebze kent Meydanı’nda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan proje için, geçtiğimiz günlerde Gebze Kent Meydanı’nda bir de tanıtım ofisi oluşturulmuştu. Kent Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden kazı çalışmaları, tarihi Mustafa Paşa Cami’nin temeli için tehlike arz etmeye başladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TARİHİ ÇAĞRI

Gebze’nin yaklaşık 600 yıllık tarihine şahitlik eden ve adını Osmanlı Sadrazamlarından Çoban Mustafa Paşa’dan alan tarihi caminin temeline doğru ilerleyen çalışmalar nedeniyle tarihi yapı risk altında. Yer altında devam eden çalışmaların Mustafa Paşa’nın temeline yakınlaştığı öğrenilirken, bu konuda vatandaşlar uyarılarda bulundu. Kocaeli Vali’si Sayın Hüseyin Aksoy ile Yeni Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çağrıda bulunan vatandaşlar, çalışmaların daha titiz bir şekilde yapılmasını istediler. Metro projesine büyük emeği olan ve genel Sekreterliği döneminde çalışmalara başlayan Büyükakın, her adımı yakından takip ederken, yüklenici firmayla görüşerek tarihi Cami için bir an evvel harekete geçmeli.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Ortak Projeler Üreteceğiz “Ortak Projeler Üreteceğiz"
Kadıoğlu’ndan stajyer hemşirelere tavsiyeler Kadıoğlu’ndan stajyer hemşirelere tavsiyeler
“Engelsiz Kocaeli İçin Çal“ “Engelsiz Kocaeli İçin Çal“
Gebze’nin şehitleri unutulmadı! Gebze’nin şehitleri unutulmadı!
Başkan Koşan, Polis Teşkilatı'nın 174 Yılını Kutladı Başkan Koşan, Polis Teşkilatı'nın 174 Yılını...
Bıyık İlçe Protokolünü ağırladı Bıyık İlçe Protokolünü ağırladı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

“Ortak Projeler Üreteceğiz"
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı...

Haberi Oku