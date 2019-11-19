Mustafa Paşa Mahallesi halk meclisi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşın sorunlarını birebir dile getirebildiği Mahalle Meclislerinde Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerini dinledi. Mahalle Meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Başkan Büyükgöz oturum öncesi Mustafa Paşa Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin sorularını cevaplayan Başkan Büyükgöz, “Kaldırım işgallerinden en fazla mağdur olan mahallerden biri de Mustafa Paşa Mahallemiz. Bu konuda sizlerden gelen şikayetleri değerlendiriyoruz ve merkezden dışa doğru kaldırım işgalleri hakkında çalışmalarımızı başlattık. Kaldırımlar yayalar içindir ve kamu malıdır” ifadelerini kullandı.

KALDIRIM TEŞEKKÜRÜ