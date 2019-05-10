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Mustafa Seven Kocaeli'ye Geliyor

Sepaş'ın düzenlediği fotoğraf yarışması kapsamında ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven Kocaeli'de genç fotoğrafçılarla buluşacak.

Mustafa Seven Kocaeli'ye Geliyor

10 Mayıs 2019 Cuma 11:43

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Sunduğu hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle gençlerle bir araya gelmeye önem veren Sepaş Enerji, düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışması kapsamında ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven’i 14 Mayıs tarihinde Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda saat 14.00’te Kocaeli KO-MEK fotoğraf kursiyerleri ve kariyer akademisi katılımcılarıyla buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl “Doğanın Enerjisi” temasıyla düzenlenen Sepaş Enerji Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki teması “Sokağın Enerjisi” olarak belirlendi. Mustafa Seven, katılımcılarla fotoğraf yarışmasının detaylarını paylaşacak.

2 Mayıs – 5 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden 18 yaşından büyük kişilerin ücretsiz olarak katılabileceği yarışmada genel kategorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirileceği Genç Objektif kategorisi olacak. Yarışmanın ilk üç kazananı Mustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkânı yakalayacak.  Mustafa Seven’den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5.000 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 1.500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı da 1.000 TL para ödülü verilecek.

Yarışma koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye www.sepas.com.tr adresinden ulaşılabilir.


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