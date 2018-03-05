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Mutlu evliliğin sırları

KO-MEK “Aile Okulu” projesi 8. Dönem 2. Hafta eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk ile devam etti.

Mutlu evliliğin sırları

05 Mart 2018 Pazartesi 10:34

Son dönemde artan boşanmalar, aile içi şiddet, sorumsuz anne babalar ve iletişimi olmayan evlilikler çocuklar üzerinde ne yazık ki telafisi olmayan sonuçlar meydan getirebilmektedir. Şiddetin ve iletişimsizliğin olduğu evliliklerden etkilenen çocuklar daha küçük yaşlarda ya madde bağımlısı oluyor ya da aileden koparak yanlış arkadaşlık kurbanı olabiliyor. Mutlu evliliklerde iletişim ve çocuk eğitimin önemi kavrayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerlere verdiği meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan “Aile Okulu” projesini tüm Kocaeli’ne yaymaya devam ediyor.

 

MUTLULUĞUN 7 SIRRI

2014 te başlayarak yüzlerce aileye evlilikte ve çocuk yetiştirmede yeni bir bakış açısı kazandıran KO-MEK “Aile Okulu” projesi 8. Dönem 2. Hafta eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk’ün "Ailede Mutluluğun Sırları" konulu eğitim ile devam etti. Yine 2 oturumla yapılan eğitimlerin ilki Körfez Belediyesi Tütünçiflik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Oldukça yoğun katılımın olduğu eğitimde Öztürk katılımcılara mutluluğun 7 sırrını anlattı. Teknolojinin hızla geliştiğini ifade eden Öztürk konuşmasında; “Artık kodla ve yapay zekâ ile oluşturulan robotlar yavaş yavaş günlük hayatta kullanılmaya başladı. Gittikçe yalnızlaşan ve robotlaşan dünyada çocuklarımızı iyi yetiştiremezsek eğer yapay zekâ ürünlerin kurbanı olabilirler” diyerek uyardı.

 

“İYİ DİNLEYİCİ OLMAYAN SORUN ÇÖZEMEZ”

Kursiyerlerle birlikte karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden eğitimlerde Mehmet Baki Öztürk zaman zaman uygulamalar yaparak eğitimi renklendirdi. Ailede ikili ilişkilerin önemli olduğunu belirten Öztürk mutlu bir evlilik için uyulması gereken kuralları anlattı. Aile bireylerinin davranışlarında ki niyetin önemine değinen Öztürk, sorunsuz evlilik için bir ailede; Misyon ve vizyon, aile anayasası, ailede aidiyet bilinci, ailede para yönetimi, ailede nitelikli zaman yönetimi ve eşinizle birlikte sevgi saygı iletişimi olması şarttır diye belirtti. Kursiyerlere iletişimde anlaşmak, anlatmak ve anlamanın önemini anlatan Öztürk; eğer iyi bir dinleyici olamazsanız iyi bir sorun çözücüde olamazsınız diye ifade etti.

 

“PARAYI İYİ YÖNETEMEYEN AİLE BOZULUR”

Öğlen oturumuna Gebze Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi’nde devam eden Mehmet baki Öztürk buradaki konuşmasında aile de para yönetimini anlattı. Eğer parayı iyi yönetemezseniz aile yavaş yavaş çözülür ve boşanmalar artar diyen Öztürk; “Çocuklarınıza küçük yaşta para yönetimini öğretin, siz onlara sadece yol gösterin bırakın kendi harçlıklarını kendileri nasıl harcayacaklarına karar versinler. Eğer çocuklarınız küçükken para yönetimini öğrenemezlerse ilerde aile yönetiminde başarısız olurlar” diye ifade etti. Öztürk konuşmasının sonunda kursiyerlere “Aile de en iyi para yönetimi kazandığın kadar harca ve paylaşmayı bilmekten geçer” diyerek konuşmasını sonlandırdı
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