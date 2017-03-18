Mutlu Evliliğin Sırrı!

Mutlu bir evliliğin sırrı: Ben değil biz olun

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra istihdama yönelik kursları ile de işsizliğe ve kalkınmaya katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları (KO-MEK)’nda sosyal projeler tüm hızıyla devam ediyor. 2014 yılından itibaren 1354 kursiyere eğitim vererek birer bilinçli birey olarak aile yapısını güçlendirmeyi amaçlayan KO-MEK Aile Okulu’nun 6. Dönem 3. Hafta eğitimlerine başladı. Birbirinden ünlü ve alanında uzman konuşmacıların katıldığı eğitimlerin 3. haftasında eğitimci-yazar Fatih Akbaba, ‘’Seninle biz olmak istiyorum’’ konusuyla kursiyerlerin konuğu oldu

EVLİLİKLE İLGİLİ ÖNERİLERDE BULUNDU

Sabah ve öğlen oturumu olarak Körfez ve Gebze’de gerçekleştirilen eğitimlerde sabah oturumu Körfez Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sohbet ortamında gerçekleştirilen eğitimlerde eğitimci-yazar Fatih Akbaba, zaman zaman katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak eğitimlere devam etti. Konuşmasına KO-MEK kurslarından duyduğu memnuniyeti anlatarak başlayan Akbaba, kursiyerlere mutlu bir evlilik için önemli öneri ve uyarılarda bulundu.

EVLİLİKLERDE “BEN” DEĞİL “BİZ” OLUN

Türkiye’de boşanma sayısının gittikçe arttığını ifade eden Akbaba, ‘’Evliliklerde ben yerine biz olmak için şu 5 maddeye dikkat etmeliyiz; Evlilik öncesinde sevince her şey hallolur zannediyoruz ama çiftlerin eğitimleri, aile denkliği kültür farklılıkları, geçmişi ve çiftlerin akıl seviyeleri birbirlerine denk olmalıdır. Bir taraf mutlu diğer taraf mutsuz ise o iş yürümez” dedi. Evlilik çağında olan kursiyerlere öğütler veren Akbaba, “Eş seçerken 4 şeye dikkat edin. Karşılıklı dürüstlük, sadakat, sabır ve sorumluluk olmayan ilişki sağlıklı olmaz. Eşinizi var olduğu gibi kabul edin kimseyle kıyaslamayın, evlilikler fikir ortaklığıdır eşler aynı şeyi düşünmeyebilir ama önemli olan ortak noktada buluşmaktır’’ şeklinde konuştu.





“ERKEK ÇOCUKLARINIZI DA MUTFAĞA SOKUN”





Eğitimim sabah oturumunun tamamlanmasından sonra Gebze Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen öğlen oturumunda kursiyerlere konuşan Akbaba, evlenecek genç kızlara uyarılarda bulundu. Akbaba konuşmasında, ‘’Anne babasının yanında şımaran kız veya erkek evlenince aynı davranışı karşı taraftan bekliyor. Çocuklar aynı şartlarda yetişmeli, kız da gücünün yettiği kadar ağır işlerde çalıştırılmalı. Erkek de gerekirse mutfağa girip annesine yardım etmelidir” ifadelerini kullandı.