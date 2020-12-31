Muzaffer Altıntaş Dualarla Uğurlandı

Covid sonucu vefat eden Muzaffer Altıntaş Gebze mezarlığında bugün kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.Cenazeye birçok yetkili ve yöneticiler katıldı.





Korona virüse bağlı rahatsızlık sonucu vefat eden Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muzaffer Altıntaş'ın Gebze mezarlığında kılınan cenaze namazına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediey Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Kocaeli eski milletvekili Eyüp Ayar, DP eski il başkanı Tahmiran Yıldırım, DYP eski ilçe başkanları Celalettin Kurt, Şenol Kurt ve Rüstem Keskin, Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, Trabzonlular Derneği eski başkanı Halil Aydın, meclis üyeleri, STK Başkanları ve çok sayıda seveni katıldı. Müftü Kılıçbay, namaz öncesi kısa bir konuşma yaparak hayırsever işadamı Muzaffer Altıntaş'a Allah'tan rahmet diledi. Padmemiye rağmen cenazeye katılımın fazla olması dolayısı ile zaman katılımcılara sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Müftü Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Muzaffer Altıntaş, Gebze'nin ilk şehidi Numan Dede ile depremde hayatını kaybeden Kocaeli eski milletvekili merhum Alaettin Kurt'un mezarının arasında kalan Altıntaş aile mezarlığında toprağa verildi.















