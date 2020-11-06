Muzaffer Altıntaş`tan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan`a Huzurevi Mektubu

Pandemi ve veba salgını günlerin de en çok mağdur olan yaşlıların olmuş çok büyük sorunlar yaşamışlardı.Gebze’ye huzurevi yapılması için uzun süredir çalışma yapan Gebzeli hayır sever işadamı Muzaffer Altıntaş devletin kendisine yer göstermesi halinde huzurevini yapıp devlete bağışlayacağının açıklamasına ulusal basın geniş yer vermiş konu Türkiye gündemine gelmiş Vali ,Büyükşehir Başkanı , Gebze Belediye Başkanı ve Milletvekilleri huzurevi yeri ile yakından ilgilenmişti .







https://www.iha.com.tr/kocaeli-haberleri/hayirsever-is-adami-30-yillik-huzur-evi-hayalini-gercege-donusturmek-istiyor-2622792/





Muzaffer Altıntaş Pazar günü Kocaeli’ye gelecek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan`a bir mektup yazdı. Hayırsever işadamı Altıntaşın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğana yazdığı huzurevi ile ilgili mektubun tümünü kamuoyu ile paylaşıyoruz .

.....

Muzaffer Altıntaş`tan Cumhurbaşkanı`na Huzurevi Mektubu





Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi’nin Yüksek Bilgi ve İlgilerine;

Ben Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan, sermayesi yorgan dikme iğnesi olan, değişik iş kolunda ticaretle uğraşan, bugüne kadar Muzaffer Altıntaş İmam hatip Ortaokulu ve Hadiye Cemre Altıntaş Anaokulu’ nu yapıp devletimize bağışlayan , Gebze’nin ilk camisi olan Sultan Orhan Camisi’nin 1999 depreminden sonra tamir edilip yıkılmasını önleyen , hayır işleri yapmayı seven 81 yaşındaki iş insanı Muzaffer Altıntaş olarak bu mektubu yazıyorum.

Ayrıca Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık tarafından ilk yerli otomobil konusunda tarafıma ilk çıkan yerli otomobilin verilmesi hususunda sözü olan hayırsever işadamıyım. Bu konuda verilen sözün siz değerli devlet büyüklerimiz tarafından yerine getirileceğine dair tüm inancımı korumakta olduğumu bildirmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Şimdi ise 30 yıldır hayalini kurduğum Gebze’ye huzur ve yaşamevi projesini hayata geçirmek için harekete geçtim. Huzurevini yaptırıp devletime bağışlayarak yaşlı insanlarımıza sahip çıkmak istemekteyim.

Hayatım boyunca ve son zamanlardaki pandemi salgınında yaşlı insanlarımızın ne kadar büyük zorluk ve sıkıntılar çektiğini gördüm. Yaşlı insanlarımız hayatlarının son günlerinde derin zorluklar içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktalar üstelik bu salgın günlerinde. Gebze bölgesinde de yaşlıların büyük sorunlar içinde yaşadıklarına şahit olmaktayım. Onların hayatlarının son günlerinde insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri için ölmeden bir huzurevi yaptırarak devletimize bağışlamayı kutsal bir görev olarak kabul ettim ve huzurevi için Kocaeli Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gebze Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman ile de görüşmeler yaptım. Kendilerine de huzurevi için yer arama çalışmalarından ötürü huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanım;

30 yıldan beri niyetim olan huzurevi yaptırmak hususunda yer konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtmek isterim. Bu güne kadar şahsıma nasip oldu İmam hatip ortaokulu, anaokulu ve 99 depreminde hasar gören yedi yüz yıllık tarihi Sultan Orhan Camisi’nin restorasyonunu yaptırdım. Şimdi de hayatımın son günlerinde Allah kısmet eder ise arzum odur ki huzurevini yaptırıp devletimize bağışlamak ve bu huzurevinde yaşlıların kaldığını, yaşadıklarını görmek. Ancak bu sayede gözüm arkada kalmaz ve ebedi aleme huzur içinde göç edebilirim.

Hali hazırda Gebze gibi bir milyona yakın nüfuslu sürekli gelişen ve değişen bir kentte yurt binasından çevrilmiş , 40 kişi kapasiteli küçük bir huzurevi bulunmakta ve fakat siz de takdir edersiniz ki böylesine yoğun bir nüfusun olduğu ve halen göç almakta olan bir bölgenin ihtiyacına cevap verememektedir.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Huzurevinin maliyeti konusunda hiçbir çekincem bulunmamaktadır. Çocuklarıma da vasiyetimdir ki huzurevini mutlaka yapıp devletimize bağışlayacağız. Bir grup Gebzeli arkadaş ile şahsımın başkanlığında Gebze Huzur ve Yaşamevi Yaptırma Derneği de kurmuş bulunmaktayım. Bu vesile ile yola çıkmış bulunuyoruz.

Sizlerden istek ve beklentimiz ise naçizane şudur ki; sizlerin İstanbul Belediye Başkanlığı görevini ifa ettiğiniz dönemde Kayış Dağı ‘ na yapılan huzurevi için yer tahsis edilmesi hususunda ilgilere verdiğiniz talimat gibi bizim huzurevi projemiz konusunda da bizlere öncülük etmeniz, vereceğiniz talimatlar ile önümüzde bir ışık olmanızdır.

Bu yerin Gebze içinde denize nazır bir yer olmasını arzu etmekteyim. Daha önce Sosyal Hizmetler Başkanlığı’ na tahsis edilen Gebze Barış Mahallesi’ndeki on dönümlük yer veya Gebze Eskihisar Köyü, Muallimköy ya da Darıca sahillerinde siz değerli Cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ve tarafımıza tahsis edilmesi halinde deniz gören , 250 kişi kapasiteli, geniş bir bahçesi olan, yaşlılarımıza değerli büyüklerimize yakışır nitelikte adeta bir kompleksi andıran huzur ve yaşamevinin en kısa zamanda yapımını bitirip devletimize bağışlamak istemekteyim. Siz değerli devlet büyüğümüzün önderliğinde ve himayesinde bu hayalimi gerçekleştirerek devletime ve milletime son vazifemi bu şekilde yerine getirmek 81 yaşında halen işinin başında çalışan bir iş insanı olarak beni ziyadesiyle mutlu edeceğini bildirmek isterim.

Bu haftasonu 7 Kasım 2020 Ak Parti Kocaeli Kongresi’ne teşrif edeceğinizi öğrendim ve akabinde duygu ve düşüncelerimi kaleme aldım. Kocaeli’nden Gebze’miz için huzur ve yaşamevi müjdesini vermenizi ümit ve arzu etmekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Sözlerimi sonlandırırken Kocaeli’ ye gelmenizden derin mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Gebze nezdinde Türkiye’ye örnek bir eser olacak Gebze huzur ve yaşamevi yapımı hususunda arz ettiğim noktalarda ilgi ve desteğini bekler , selam ve saygılarımı sunarım.

​Muzaffer ALTINTAŞ