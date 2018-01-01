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Muzaffer Bıyık, Diriliş Kampı’nda

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu yoğun bir tempoda dernek ziyaretlerinde bulunduktan sonra gece ise AK Parti Darıca Gençlik Kolları’nın Yuvacık Aytepe’deki Diriliş Kampı’na katılarak gençlerle birlikte oldu.

Muzaffer Bıyık, Diriliş Kampı'nda

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:24

GÜNDÜZ DERNEK ZİYARETİ
AK Parti Darıca İlçe Başkanı, teşkilat programlarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Parti çalışmalarının yanı sıra dernek ziyaretlerine de önem veren Başkan Bıyık, her fırsatta Darıca’daki dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek AK Parti’nin icraatlarını anlatıyor. Başkan Bıyık ve ekibi Darıca’da bulunan Erzurum Narmanlılar Derneği’ni de ziyaret ederek dernek yöneticileriyle sohbet etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve AK Parti il yöneticileri Ayhan Naci Yılmaz ve Arif Aküzüm’ün de yer aldığı ziyarette Milletvekili Şeker ve İlçe Başkanı Bıyık, dernek üyelerinin sorunlarını dinledikten sonra yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

GECE DİRİLİŞ KAMPI
AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, gündüz Darıca’daki dernek ziyaretlerinin ardından gece ise AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı’nın Yuvacık Aytepe’deki Diriliş Kampı’na katıldı. Gençleri Diriliş Kampı’nda yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, gençlerle birlikte oldu. Siyasi tecrübelerini gençlerle paylaşan İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti’nin başarısında gençlerin rolünün büyük olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gençlere güvenen bir lider olduğunu vurgulayarak AK Partili gençlere başarılar diledi.
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