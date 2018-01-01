Muzaffer Bıyık, Diriliş Kampı’nda

GÜNDÜZ DERNEK ZİYARETİ

AK Parti Darıca İlçe Başkanı, teşkilat programlarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Parti çalışmalarının yanı sıra dernek ziyaretlerine de önem veren Başkan Bıyık, her fırsatta Darıca’daki dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek AK Parti’nin icraatlarını anlatıyor. Başkan Bıyık ve ekibi Darıca’da bulunan Erzurum Narmanlılar Derneği’ni de ziyaret ederek dernek yöneticileriyle sohbet etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve AK Parti il yöneticileri Ayhan Naci Yılmaz ve Arif Aküzüm’ün de yer aldığı ziyarette Milletvekili Şeker ve İlçe Başkanı Bıyık, dernek üyelerinin sorunlarını dinledikten sonra yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.



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