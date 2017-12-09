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Muzaffer Bıyık: Kudüs Davamız!

Darıca Ak parti İlçe başkanı Muzaffer Bıyık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması üzerine basın açıklaması yaptı.

Muzaffer Bıyık: Kudüs Davamız!

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:51

 Muzaffer Bıyık basın  açıklamasında şunları kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir.

Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır.

Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır.

Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir.

İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.

İslam’ın harem-i izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir.

Türkiye’nin, İnsanlığın silüeti olan Kudüs’ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız.

Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye’nin çağrısına kulak vererek Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz.

Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür.

Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği “dünya 5’ten büyüktür” itirazının haklılığını teyit etmiştir.

İslam’ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz.

Biz müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız.

Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.

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