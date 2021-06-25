MÜZE RUHU BU KİTAPTA TANITILDI





Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen lansman programına; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Uğur Okulları Başiskele ve Körfez Kampüsleri Kurucu Temsilcisi Necip Katırağ, kurum yöneticileri ve Uğur Okulları Arkeoloji Kulübü öğrenciler katıldı. Arkeolojinin çocuk gelişimi ve eğitiminde kaçınılmaz bir etkisi olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmasıyla birlikte bu kitap; miniklere gözlem, mantık, yaratıcılık hayal gücü ve beğeni duygusunu geliştirmesine katkı sunuyor ve geçmişe yolculuk özelliğinde bir rehber özelliği taşıyor.

KİTABIMIZLA GEÇMİŞE BİR YOLCULUK

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Kitabımızın yayımlanması sadece bir başlangıçtır. Asıl projemizi kitapta yazılan bilgileri çocukların eğlenerek öğrenebileceği ve öğrenmekten zevk alabileceği bir müze ortamına taşımaktır. Bu nedenle müzelerimizde eğitim atölyeleri düzenlemek, okullarda panel ve söyleşiler yaprak kültürel mirasımızı koruma bilincini çocuklarımıza genç yaşta aşılaya bilmek en büyük hedefimizdir” ifadelerini kullandı. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek ise konuşmasında; "Geçmişe Yolculuk- Kocaeli'ndeki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz adlı bu eserle amacımız, çocuklarımızı geçmişte bir yolculuğa çıkararak güzel ülkemizin en önemli kentlerinden biri olan Kocaeli'nin müzeleriyle tanıştırmak. Bu keyifli yolculukta öğrencilere müzecilikle ilgili temel bilgileri, müzelerimizde yer alan birbirinden değerli eserleri de paylaşarak, kültürel mirasımızı korumanın yollarını aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

MÜZELER ARTIK EĞİTEN YERLER OLDU

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, “Heyecanınız bizi de heyecanlandırıyor. Müzemizi bir eğitim alanına çevirme arzusu içerisindeydi. Fakat böyle bir durum söz konusu olmadı. Uğur Okullarının bu konudaki heyecanını gördük. Birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Hazırlanan kitap genç dimağlara dokunan bir çalışmadır. Bu atılım ileride umarım tüm Türkiye’yi kapsar.” değerlendirmesinde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yahya Coşkun, “Müzeler artık eğiten ve artık insanların ayaklarına giden yerler olmaya başladı. Osmanlı’nın son döneminde eserleri yurt dışına kaçırılmasına rağmen müzelerimiz gün geçtikçe artıyor ve daha kaliteli hale geliyor. Binlerce program yapmak yerine eğitim için bir program yapmak daha güzel olacak. Bu projenin sadece burada kalmayıp tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından toplu çekilen fotoğraf sonrası kitaplarını alan okulun arkeoloji kulübü öğrencileri, temsili saha çalışması gerçekleştirdi. Program ziyaretçilerin müze gezisiyle sona erdi.























