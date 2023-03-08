NAİL ÇİLER, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI





Türk toplumunda kadınlarımız yüzyıllardan beri sosyal ve aile hayatımız içerisinde aktif ve saygın bir rol üstlenmiş, Kurtuluş Savaşı’mızda Türk kadınının gösterdiği eşsiz mücadele onur kaynağımız olmuştur. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK öncülüğünde Cumhuriyetimizin ilanı ardından istedikleri alanda eğitim görme, meslek edinme, birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan kadınımız üretken yapısı ile iş hayatında daha fazla yer edinir hale gelmiştir.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kadınlarımızın iş gücüne katılım oranları yeterli seviyede değildir. Gebze Ticaret Odası olarak, kadınlarımızın farklı sektörlerde kendi işlerini kurmalarına, istihdama daha fazla katkı sağlayarak katımlarını artırmak adına kadınlarımıza yönelik iş garantili eğitim programları düzenlemeye; girişimcilik ruhlarını desteklemeye devam ediyor, kadınlarımıza özel kuluçka merkezleri oluşturma noktasında proje bazlı çalışmalar yürütüyoruz.

21. yüzyıl Türkiye’sinde kadınlarımızın istihdama katılımlarını artırmak elbette önemli bir konudur. Bu konudan da önemlisi kadınlarımızın yaşamına son verilmesinin önlenmesi, evlatların annesiz bırakılmaması, kadınlarımızın güvenliği için tüm olanakların seferber edilmesidir.

Cumhuriyetimizin 100. Yılını karşılayacağımız 2023 yılında; öncelikli olarak tüm kadınlarımızın pozitif ayrımcılık gözetilerek hayatlarını en iyi şekilde sürdürmeleri adına bütün düzenlemelerin yapılmasını; kadının işine gösterdiği özenin, üretkenliğinin ve yaratıcılığının hayatımızın her alanında daha fazla hissedilmesini dilerim.

Kısa zaman önce yaşadığımız deprem felaketi sonucunda evlatlarını kaybeden yaralı annelerimize sabır temenni eder; annelerini kaybeden güzel evlatları sonsuz sevgi ve umutla kucaklar, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlarım.