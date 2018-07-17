GTO Başkanı, bölgemiz sanayicisinin otomotiv sektörüne büyük katkıları olduğunu ifade ederek yeni iş birlikteliklerinin oluşması adına Almanya’ nın Aachen kentinde bir dizi temaslarda bulundu.
Nail Çiler Almanya'da Fabrika Açılışına Katıldı
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Almanya’ nın Aachen kentinde çevre dostu elektrikli otomobillerin üretileceği fabrikanın açılış törenine katıldı.
GTO Başkanı, bölgemiz sanayicisinin otomotiv sektörüne büyük katkıları olduğunu ifade ederek yeni iş birlikteliklerinin oluşması adına Almanya’ nın Aachen kentinde bir dizi temaslarda bulundu.