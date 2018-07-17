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Nail Çiler Almanya'da Fabrika Açılışına Katıldı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Almanya’ nın Aachen kentinde çevre dostu elektrikli otomobillerin üretileceği fabrikanın açılış törenine katıldı.

Nail Çiler Almanya'da Fabrika Açılışına Katıldı

17 Temmuz 2018 Salı 11:54

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Çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve üretim süreçlerini, bu konuda yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Başkan törende, Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Sn. Armin Laschet, Aachen Belediye Başkanı Sn. Marcel Philipp, Alman İş Adamları Derneği Başkanı Sn. Ahmet Hicri Agirman, önceki dönem Kızılay Genel Başkanı Sn. Ahmet Lütfi Akar, e.GO CEO’ su Prof. Sn. Günther Schuh’ un da aralarında bulunduğu Alman ve Türk yetkililerle biraraya geldi.
GTO Başkanı, bölgemiz sanayicisinin otomotiv sektörüne büyük katkıları olduğunu ifade ederek yeni iş birlikteliklerinin oluşması adına Almanya’ nın Aachen kentinde bir dizi temaslarda bulundu.

 

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Anahtar Kelimeler
AachenGebze Ticaret OdasıAlmanyaNail çiler
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