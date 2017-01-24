Nail Çiler Mesaj Yayınladı!

“Dünya Gümrük Günü” her yıl 26 Ocak tarihinde, Dünya Gümrük Örgütü’nün ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalığı artırmak üzere uluslararası düzeyde kutlanmaktadır.



Gümrük işlemlerinin daha etkin yürümesi adına çalışmalar yapan ve günümüz dünya ticaretinin %98’ini temsil eden Gümrük İşbirliği Konseyi’ne ülkemiz, 1953 yılında kurucu üye olarak dahil olmuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alarak, milli gelir sıralamasında en önlerde olma hedefinde olan ülkemiz için, daha hızlı ve güvenli ticaret adına önceki dönemlerde temelleri atılan gümrüklerde dijitalleşme sürecinin gelişerek, daha da yaygınlaşması önemlidir.



Ticaret hacmi her geçen gün artan ülkemizde görev yapan “gümrük müşavirlerimizin”, “dış ticaret temsilcilerimizin”, “lojistik çalışanlarımızın”, bu iş kolları ile bağlantılı tüm sektörlerin ‘’26 Ocak Dünya Gümrük Günü’’nü kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.