Nail Çiler'den 24 Temmuz Açıklaması

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının 110. Yıldönümünde, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten tüm basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, basınımızın demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu dile getiririm.

Yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, içinde bulunduğumuz iletişim çağında tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumumuzu bilgilendirmenin yanında haber alma ve yayma özgürlüğünün de en etkili aracı olmakla beraber vatandaşımız ile devletimiz arasındaki iletişimin sağlanmasında en etkin rolü üstlenmektedirler.

Basın organlarımızın önemi, 2. Yıldönümünü geride bıraktığımız, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de açıkça anlaşılmış, bu dönemde basın mensuplarımızı, Vatanımızın bütünlüğünü koruyucu bir birliktelikle her türlü takdiri hak etmişlerdir.

Tarafsız yayın anlayışı ve büyük özveriyle görevlerini yapan, Gebze Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz her faaliyette bizlerden desteklerini esirgemeyen ve mesai kavramı gözetmeden çalışan tüm basın mensuplarımıza başarılar diler, saygılarımı sunarım.