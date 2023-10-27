Nail Çiler’den 29 Ekim Kutlama Mesajı

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in mesajı;
29 Ekim “Bundan böyle kimsenin himayesi altında kalmadan özgürce, bağımsız şekilde yaşayacağız” diyen bir milletin kutlu bayramıdır.Biliyoruz ki; geçmişine, tarihine, ulusal bayramlarına sahip çıkmayan toplumlar parçalanmaya, yok olmaya mahkumdur.Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gurur içinde kutlarken, bu özel günde Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda yürüyerek, Türkiye'yi daha da ileriye taşıma sorumluluğunu üstlenen spordan sanata, edebiyattan bilime ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeken ve Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartmak için mücadele eden tüm vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum.Biz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla ve onurla kutluyoruz.Bu inançla herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti var eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.Sen Çok Yaşa Cumhuriyet.”