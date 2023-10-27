Nail Çiler’den 29 Ekim Kutlama Mesajı

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in mesajı;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün bizlere verdiği en büyük armağan olan Cumhuriyet; kültürden eğitime, tarımdan sanayiye bir milletin uyanışıdır.Bilhassa kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet, bir çağdaşlaşmadır. Ekonomiden eğitime, kültürden sanata, tarımdan şehirciliğe, ulaşım ağlarına bir ulusun yeniden varoluş destanıdır.Bugün, Kurtuluş Destanı’nın Cumhuriyet ile taçlanmasının 100. yılı.Bu Cumhuriyet’in temeli bağımsızlık ateşiyle Samsun’da atıldı. Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta, 23 Nisan 1920’de Ankara’da halk iradesiyle adım adım inşa edildi. Harcı Sakarya’da, Dumlupınar’da ve nice savaş meydanında cesaretle karıldı. Bugün; Emperyalist güçlere karşı, dişiyle tırnağıyla mücadele ederek işgalcileri defeden bir halkın, kendi iradesinin üstünde hiçbir gücü tanımayacağını tüm dünyaya duyurduğu gündür.Bu yüzden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1933’te “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için en büyük bayramdır demiştir.





29 Ekim “Bundan böyle kimsenin himayesi altında kalmadan özgürce, bağımsız şekilde yaşayacağız” diyen bir milletin kutlu bayramıdır.Biliyoruz ki; geçmişine, tarihine, ulusal bayramlarına sahip çıkmayan toplumlar parçalanmaya, yok olmaya mahkumdur.Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gurur içinde kutlarken, bu özel günde Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda yürüyerek, Türkiye'yi daha da ileriye taşıma sorumluluğunu üstlenen spordan sanata, edebiyattan bilime ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeken ve Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartmak için mücadele eden tüm vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum.Biz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla ve onurla kutluyoruz.Bu inançla herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti var eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.Sen Çok Yaşa Cumhuriyet.”