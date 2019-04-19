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Nail Çiler'den Berat Kandili Mesajı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Berat Kandili dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Nail Çiler'den Berat Kandili Mesajı

19 Nisan 2019 Cuma 09:44

Çiler mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Günahların affı, arınma, temize çıkma, anlamlarına gelen Berat Kandili; tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayına bir adım daha yaklaştığını müjdelemekle beraber; ruha ağır gelen sıkıntılardan, hatalardan kurtulduğumuz, dualarımızda manevi huzur bulduğumuz özel gecelerden biridir.

Bu rahmet yağan günde; akraba ve dostlarımızı hatırlayarak bağlarımızı güçlendirmemizi, sosyal sorumluluk görevlerimizi yerine getirerek birlik ve beraberlikle huzur içinde ettiğimiz duaların kabul edilmesini diliyorum.  

Berat Kandili’nin gönüllerimizin birleşmesine, kardeşliğimizin pekişmesine bir vesile olması temennisiyle; tüm İslam Aleminin kandilini kutlarım."

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