NAİL ÇİLER’İN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI





Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurum ve kuruluşlarımızın, milletimizin, güvenlik güçlerimiz ile birlikte menfur darbe girişimine karşı kararlı ve dik duruşu, ülkemizi iç savaş ortamına sokmak isteyenlere en güzel cevabı vermiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar birliğimiz öncülüğünde Gebze Ticaret Odası olarak darbe girişimini öğrendiğimiz ilk andan itibaren bizler de; tüm yönetimimiz, üyelerimiz, paydaş kurumlarımız ile birlikte milletimizin iradesine darbe vurmaya çalışanların karşısında olduk.

Cesaretin ve kahramanlık ruhunun ispatı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü gururla kutlar; 15 Temmuz’un 5. Yıldönümünde darbe girişimine karşı ilk günden itibaren gösterdiğimiz duruşumuzun fotoğraflarının yer aldığı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergimiz” bu yıl da Odamızda tüm ziyaretçilerimize açık olacağını bildirir, milli bütünlüğümüz için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anar, minnetlerimi sunarım.