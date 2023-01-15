NAİL ÇİLER’İN 16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ MESAJI

Türkiye’nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olması gerektiği fikrini ilk kez dile getirdiği ve ülkemizde 16 Ocak 1986’dan itibaren kutlanmakta olan; Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te İzmit Kasr-ı Hümayun’da düzenlediği basın toplantısı ile o dönemin önde gelen gazetecileriyle bir araya geldiği hukuk ve demokrasi gününün adı BASIN ONUR GÜNÜ olmuştur.

Basınımız toplumun her kesiminde yaşanan olaylar ülkeye ve bölgeye yayılması için çalışırken, kamuoyu oluşturulmasında da etkin bir rol üstlenmektedir. Demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahip olan bu onurlu görevi başarı ile yürüten basınımızın tüm görevlilerine minnettarız.

Mesai kavramı olmadan, her türlü zorluğa rağmen toplumumuzun gerçekleri bilmesi, öğrenmesi ve dünyadan haberdar olması için çalışan; sesimize ses, düşüncelerimize ve sorularımıza cevap, sevincimize ortak ve her türlü çalışmalarımıza destek olan yerel basınımız başta olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 16 Ocak BASIN ONUR GÜNÜ’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.