NAİL ÇİLER’İN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Tüm öğretmenlerimizin 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ kutlu olsun.

24 Kasım 1928 tarihinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul etmiş, Bakanlar Kurulu ATATÜRK’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmiştir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 100 doğum yıldönümü olan 1981 yılında, "Başöğretmen" olduğu gün, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Öğretmenlerimiz, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsun bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın öncüleri; toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek kişiler olmuşlardır. Yalnızca bilginin aktarılmasını sağlamakla kalmayan, aynı zamanda çocukta kalıcı davranış alışkanlıklarının kazanılması için de eğitim veren öğretmenlerimize bu yüzden saygımız sonsuzdur.



Eğitim-öğretim camiamızın bu özel gününde, emekliye ayrılmış olsalar da öğretmeye devam eden büyüklerimiz ile görevi başındaki bütün öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarı diler; ülkemizin her köşesinde zor şartlarda dahi doğruyu ve güzeli öğreten, azim ve kararlılıkla görev yapan bütün eğitimcilerimize sevgilerimi sunar, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal