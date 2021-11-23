Eğitim-öğretim camiamızın bu özel gününde, emekliye ayrılmış olsalar da öğretmeye devam eden büyüklerimiz ile görevi başındaki bütün öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarı diler; ülkemizin her köşesinde zor şartlarda dahi doğruyu ve güzeli öğreten, azim ve kararlılıkla görev yapan bütün eğitimcilerimize sevgilerimi sunar, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
NAİL ÇİLER’İN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Tüm öğretmenlerimizin 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ kutlu olsun.
Eğitim-öğretim camiamızın bu özel gününde, emekliye ayrılmış olsalar da öğretmeye devam eden büyüklerimiz ile görevi başındaki bütün öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarı diler; ülkemizin her köşesinde zor şartlarda dahi doğruyu ve güzeli öğreten, azim ve kararlılıkla görev yapan bütün eğitimcilerimize sevgilerimi sunar, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal