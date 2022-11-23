NAİL ÇİLER’İN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

İdealini ve heyecanını daima taze tutarak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan; düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı öğreten, ülkesini ve Milletini seven bireyler olarak yetiştirmek için gayretle çalışan öğretmenlerimize sonsuz saygılarımı sunuyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.