Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi Tamamlandı

Çayırova’nın eğitim, spor, kültür ve sanat alanında gelişimine büyük katkı sunacak olan Kültür Merkezleri projeleriden biri olan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi tamamladı. Birçok alanda hizmet verecek olan projenin çevre düzenlemesinde ise sona gelindi.

1000 Ki şilik Düğün Salonu

4K ile formüle edilen vizyon projeler arasında yer alan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi, açılış için gün sayıyor. 1000 kişilik düğün salonu, sinema ve kültür salonu, KOMEK, sergi ve sanat alanları, muhtarlık, beyaz masa, spor merkezleri, anne çocuk kulübü, bilgievi, gençlik merkezi, kütüphane, eğitim alanları, bilgisayar ve teknoloji sınıfları gibi donatılarla zenginleştirilen Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi, modern ve estetik bir mimariye de sahip.



Eşsiz Bir Peyzaj

Çayırova Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde yapımı tamamlanan projede en dikkat çeken detay ise çevresinde yapımı devam eden yeşillendirme çalışmalar oldu. Modern mimarisiyle öne çıkan ve yeşille bütünleştirilen projenin peyzaj çalışmasında çok değerli ağaç ve bitkiler kullanılıyor.

Demirci, “Kültürel Yaşamı Dengeleyecek Projelere İmza Attık”

Kültürel yaşamı dengeleyecek, ilçenin sosyo-kültürel yapısını güçlendirecek kültür merkezlerinin Çayırova’ya değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nin çok özellikli ve modern bir yapı olduğuna dikkat çekti. Gerçekleştirdiği incelemelerde çevre düzenlemesindeki ilerlemenin daha da hızlandırılması talimatını veren Demirci, projenin 1 ay gibi süre içerisinde açılışının yapılacağını söyledi. 20 Milyon Liralık bir yatırım maliyetiyle Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’ni inşa ettiklerini açıklayan başkan Şevki Demirci, Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’ye büyük başarılar getiren Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun ismini taşıyacak ve eğitimin, kültürün, sporun, sanatın ve sosyal yaşamın odak noktası olacak bir merkezin yapımını tamamlamanın gururunuda yaşadıklarını söyledi.