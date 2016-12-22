Ne Zaman Bitecek?

Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları devam eden Gebze Fatih Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman biteceği büyük merak konusu oldu. Mevcut Hastane’nin yetersiz gelmesi nedeniyle 2010 yılında 400 yataklı Yeni Hastane projesi hazırlanmış ve Kasım 2013’de İhalesi yapılan Hastane’nin çalışmaları 2014 Şubat ayında başlamıştı. 750 iş günü içerisinde tamamlanması planlanan hastane, aradan aylar geçmesine rağmen bitirilemedi. Bu durum Gebze Kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu. Merkezi Hükümet tarafından Fatih Devlet ile aynı anda başlayan Mega Projeleri hızlı bir şekilde bitirmesine rağmen 400 yataklı bir hastanenin sürünceme de kalması “Her Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan mı takip edecek?” sorusunu akıllara getirdi.

DEVASA PROJELER BİTTİ HASTANE BİTMEDİ

AK Parti Hükümetleri tarafından Mega Projeler Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri’nin temeli 2013 yılında atılmıştı. Bu iki devasa proje Hastane yapmaktan daha zor olmasına ve hemen hemen aynı tarihlerde başlamasına rağmen, hızlı bir çalışmayla tamamlandı ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Son olarak önceki gün Avrupa ile Asya’yı denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli de hizmete açılarak vatandaşın kullanımına sunuldu. Bu önemli projeler hummalı bir çalışmayla tamamlanmasına rağmen, 2 yıl içinde bitmesi gerekirken Fatih Devlet Hastanesi bir türlü bitirilemedi.

ŞEHİR HASTANESİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı’nın ilimizde ki bir diğer yatırımı olan Kocaeli şehir Hastanesi’nin çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. 2015 yılı Mayıs ayında temeli atılan 1180 Yataklı Hastane’nin de 29 Ekim 2017’de bitirilmesi planlanıyor. Gebze Fatih Devlet Hastanesi inşaatı devam ederken Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatına başlanması, Gebze’de ki çalışmaların gecikmesine neden olduğu düşünülüyor. Gebze’deki hastane bitmeden Kocaeli’de ki hastanenin çalışmalarının yapılması da ayrıca tepki çekiyor.

TARHAN’DAN SORU ÖNERGESİ

Öte yandan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Tarhan şu ifadelere yer verdi.

-Gebze’de bulunan Fatih Hastanesi ne zaman bitecektir?

-Fatih Hastanesi inşaatının bitirilerek teslim edilme tarihi sözleşmeye göre ne zamandı?

-Teslim tarihin gecikmesi nedeniyle, sözleşmede herhangi bir cezai şart kararlaştırılmış mıdır?

-Hastanenin bitirilmesinin bu kadar uzamasının nedeni nedir?



Ömür KAVRAN