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Neden arsa ve arazi yatırımı?

Neden arsa ve arazi yatırımının yüksek prim potansiyeli taşıyor.

Neden arsa ve arazi yatırımı?

28 Eylül 2017 Perşembe 15:50

Her arsa ve arazi iyi prim yapmaz. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda nüfusu artan ve artışını sürdürecek  yerleşim merkezlerinde alacağınız arsa ve araziler prim yapar. Bu yerleşim merkezlerinin gelişmekte olan lokasyonları ise daha fazla prim potansiyeli taşır.

İkinci olarak: Teori derki, "Uzun vadede arazi ve arsanın yapacağı prim, diğer tüm yatırım enstrümanlarını geçer" Ben de diyorum ki: "Türkiye'de doğru lokasyonda, uygun fiyatla alınmış bir arazi, tüm yatırım enstrümanlarının toplamından uzun vadede daha fazla getiri sağlar"


Peki arsa ve arazi neden çok prim yapar?

1)      Toplam nüfus arttığı için.

2)      Kentleşme oranı yükseldiği için.

3)      Alternatif yatırım araçları uzmanlık gerektirmesine rağmen, arsa ve arazini neredeyse hiç uzmanlık gerektirmemesi

4)      Konut ve işyerinde bir maliyet vardır. Arsa ve arazide maliyet yok denilecek kadar azdır.

5)      Arsa ve arazi yatırımı sabır ister. İnsanlar çoğu zaman bu sabrı gösteremez.

6)      Konut ve işyerinde beklenti bitmiştir. Arsa ve arazide ise beklenti yüksektir. Aldığnız arazinin, arsaya dönüşmesi, yani imar uygulaması bile başlı başına bir beklentidir.

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