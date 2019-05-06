Nepal için Hayır Çarşısı

Yaptıkları yardım çalışmalarıyla dikkatleri çeken Hanımeli Atölyesinin fedakar çalışmaları sonucu açılan ve 9 gün süren Hayır Çarşısı yoğun ilgi ve takdir gördü.

Hanımeli Atölyesi Çalışanları yaptıkları açıklamada şöyle dediler “ Gebze İHH Hanım gönüllülerinden oluşan Hanımeli Atölyemiz gece gündüz demeden yaptıkları çalışmalarla Hayır Çarşımıza renk kattılar. Hanımeli Atölyesinin kurulmasında büyük emekleri ve gayretleri olan İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Temsilciliği yöneticilerine kermeste emeği geçen hanım ve diğer isimsiz kahramanlara gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

Hayır Çarşısına gelerek Nepal İslam Kültür Merkezi için bir tuğlada benden olsun diyen tüm hayırseverlere teşekkür ederiz.” dediler