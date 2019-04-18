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"Nerede ne eksik var biliyoruz."

Başkan Büyükakın, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve yönetimlerinin yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:52

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve yönetimlerinin yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti. Seçimin kazanılmasından dolayı gerek Ölmez’e gerekse Turan’a teşekkür eden Büyükakın, “AK Parti Kandıra ilçe teşkilatının seçim boyunca özverili çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum” diyerek, “Seçim boyunca sahada emek harcayan teşkilatımıza, özellikle hanım ve genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“GENÇLİĞİN ENERJİSİNDEN YARARLANACAĞIZ”

Kandıra teşkilatı ziyaretinde gençlere de ayrı bir önem veren Başkan Büyükakın, “Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız” şeklinde konuştu.

“NEREDE NE EKSİK VAR BİLİYORUZ”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret ederek, tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini bir kez daha ileten Başkan Büyükakın, “Kandıra ilçemizin, bugüne kadar yapılan hizmetlerle geldiği noktayı halkımız çok iyi görmektedir. Teveccühlerini de her seçim dönemi bizlere göstermiştir. İlçe merkezi ve köylerde yapacağım çalışmaları çok iyi biliyoruz. Nerede ne eksik var biliyoruz, çözüm yollarına hakim durumdayız.  İlçe belediyemiz başta olmak üzere, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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