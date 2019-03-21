Baharın gelişini, doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz, barış ve dostluk bayramı olarak dünyanın her köşesinde asırlardır kutlanmaktadır diyen Vali Aksoy mesajında şu ifadelere yer verdi;



" Beraberlik ve kardeşliğin sembollerinden biri olan Nevruz, arınmayı, yenilenmeyi ve olumsuzluklardan kurtulmayı da ifade eder.

Sevgi ve kardeşliğin filizlendiği bu güzel vatan topraklarında; farklı inanç, dil, etnik köken ve kültüre sahip insanlar yüzyıllar boyunca huzur içinde yaşamışlardır. Cennet vatan Türkiye’miz, böylesine zengin kültürü bünyesinde barındıran eşsiz bir coğrafyadır.

Nevruz, Anadolu’dan Kafkaslara, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya kadar uzanan geniş coğrafyada yüzyıllardır aynı ruhla kutlanmaktadır. İnsanın doğa ile bütünleşmesini en iyi şekilde simgeleyen Nevruz, sevgi ve barış gibi evrensel değerlerin gelişmesine katkıda bulunarak, baharın gelişi ile birlikte yaşama sevincini ve doğanın dirilişini sembolize eder.



Toplumlar, birlik ve beraberliklerini korudukları sürece yaşama hakkına sahip olurlar. Birlik ve beraberliğin korunması, tarihe saygı göstermekle, geleneklere, göreneklere bağlılıkla ve onları yaşatmakla mümkündür.

Tarihimizin derinliklerinden günümüze kadar kültür ırmağından akıp gelen ve yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz kültürü, bizden sonraki nesillere de akıp gidecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Nevruz ateşinden sıçrayan bir kıvılcımla yüreklerde kardeşliğin, o kardeşlikte barış, refah ve huzur dolu yarınların filizlenmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."







Başkan’dan Nevruz Bayramı Mesajı





Başkan Karaosmanoğlu ise şunları ifade etti:



“Pek az bayram vardır ki, insanlığa mal olsun. Pek az mutluluk vardır ki, herkesçe paylaşılsın… İşte Nevruz Bayramı, bize baharı, hayatı ve yeniden dirilişi müjdeleyen en güzel dostluk ve kardeşlik çağrısıdır. Tuna’dan Fırat’a, Cebelitarık’tan,Altaylar’a, Ural’lardan,Hazar’a, Tanrı Dağları’ndan Horasan’a kadar atalarımızın demir dağı erittiği günden bu yana binlerce yıldır Nevruz kutlanmaktadır. 2009 yılında Nevruz, Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi’ne alınmış, 2010 yılında ise, Birleşmiş Milletler, Dünya Nevruz Bayramını ilan etmiştir. Nevruz artık bütün insanlığa mal olmuş, evrensel bir değer haline gelmiştir. Bu çerçevede Nevruz artık tek bir dile, kimliğe ait değildir. Nevruz, insanlığın, bir arada kardeşçe yaşamasının sembolüdür. Nevruz hayat demektir; onda, ne sadece beyaz, ne de siyah vardır. Tüm renkler en canlı halleriyle, doğayı süslemekte, uyum ve ahenkle anlam kazanmaktadır. Onun için Nevruz; barışın, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin yıldönümüdür.



Hepimiz, bu güzel ve özel memlekette, bir ağaç gibi tek ve hür; bir orman gibi kardeşçesine yaşıyoruz. İnşallah bugün, Nevruz’la, bu kardeşliği daha da pekiştireceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere en güzel cevabı Nevruz’la vereceğiz. Bu vesileyle, hep beraber, kardeşliğimizi, birlikte yaşama azmimizi pekiştirelim. Bu gök kubbede hoş bir seda bırakalım. Nevruzumuz kutlu, kardeşliğimiz, dostluğumuz, birlikteliğimiz baki olsun… Barış ve huzur içerisinde nice Nevruzlara…”