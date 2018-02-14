Nikahlarını Başkan Köşker kıydı

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:18
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirmeye karar veren çiftlerin nikahlarını kıydı. Sevgililer gününde dünya evine giren çiftleri yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, sağlıklı ve mutlu bir ömür sürmeleri temennisinde bulundu. Coşkun ve Ayşenur ile Mecnun ve Ümmü Gülsüm çiftlerinin nikah akdini gerçekleştiren Başkan Köşker, “Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Bu özel günde hayatlarınızı birleştirme kararı aldınız, ömrünüz boyunca aileniz içerisinde sevgiyi eksik etmeyin. Sevgi bir ailenin havası, suyu gibidir ve sevgi olmayan evlilikler maalesef uzun soluklu olmaz. Bu sebeple ben sevginiz daim olmasını Allah’tan niyaz ediyorum ve sizlere bir ömür mutluluklar diliyorum” dedi.
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