Nisan ayına kadar su kesintisi yaşanabilir!

Ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle yapılan kesintiler nedeni ile,

Gebze

’ye 12 saat boyunca yine su verilmedi. Vatandaşın büyük tepki gösterdiği

su kesintisi

ile ilgili olarak,

İSU

’dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklama da; Gebze bölgesinin içme suyu Ana isale hattının 1998 yılında iller bankası tarafından yapılmış olan 1200 CTP (Cam takviyeli plastik boru) olup bölgeye hizmet vermektedir. Ancak son zamanlarda bu boru üzerinde sık sık arızalar oluşmakta ve vatandaşlarımıza kesintisiz su temini hizmetinde aksamalar meydana gelmektedir.

NİSAN AYINDA TAMAMLANACAK

Bu nedenle; İSU Genel Müdürlüğü olarak, ekonomik ömrünü tamamladığını düşündüğümüz CTP boru hattının 1300’lük çelik boru hattı ile yenileme çalışmasını ivedilikle projelendirilmiş, ihalesi yapılarak boru imalat ve montajının 1/3’ü tamamlanmıştır. Tahmini olarak Nisan ayı içerisinde yeni yapılacak çelik boru hattı devreye alıncaktır. Bu süre zarfında ani gelişen arızalardan kaynaklı su kesintileri meydana gelmektedir. “ ifadelerine yer verildi.





