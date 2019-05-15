"Nitelikli personel için kolları sıvadık’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kentteki iş dünyasının temsilcileriyle olan birlikteliğine Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve

yönetimleriyle devam etti. Ekonomi, iş ve istihdam alanında Kocaeli’nin enerjisine güvendiğine konuklarına ifade eden Büyükakın, “İstihdamı artırmak ve girişimciliği geliştirmek için yeni bir bakış açısıyla hareket etmek zorundayız. Teşvik ve destek fonları ile Avrupa Birliği Fonları için etkin danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.



“KO-MEK EĞİTİMLERİYLE BU ALANDA SORUMLULUK ALACAĞIZ”

Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik saldırılar ve dünya piyasalarında yaşanan gerilimlere kadar bir çok konuda görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde, sanayi ve endüstri kuruluşları, odalar, sektörel kuruluşlar ve finans merkezleriyle kuracakları iletişimle Kocaeli’nin üretim başta olmak üzere istihdamın artması için özel sektöre destek vereceklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “İŞKUR ile bağlantılı olarak kent genelinde özel sektörün beklediği nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek için de kolları sıvadık. KO-MEK eğitimleriyle bu alanda sorumluluk alacağız, iş dünyasının beklediği nitelikli çalışan ihtiyacına cevap vereceğiz” şeklinde konuştu.



“PARKLANMA YÜKÜNÜN AZALMASI İÇİNDE ADIMLARIMIZI ATIYORUZ”

Kocaeli’nde kalkınma ve gelişmenin üretimden geçtiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İhracatın artması ve lojistik köylerin kurulmasını çok önemsiyoruz. Kamyon ve tır trafiğinin parklanma yükünün azalması içinde adımlarımızı atıyoruz” açıklamasını yaptı. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’le olan birlikteliğinde ise Büyükakın, “Limanların elleçleme kapasitesinin artırılması ve bu alanların verimli kullanılması için iş dünyamızla çalışma yürüteceğiz” dedi.



DOĞUSEL, “BÜYÜKAKIN, KOCAELİ İÇİN BİR ŞANSTIR”

Karamürsel gibi bir deniz ilçesinde doğmuş, denizle ilgili büyük birikime sahip olan Doç. Dr. Büyükakın’ın Kocaeli için bir şans olduğunu ifade eden Deniz Ticaret Odası Başkan Vedat Doğusel ise, Büyükakın’ın seçim beyannamenizde başta Denizcilik Müzesi olmak üzere denizle ilgili birçok projenin yer almasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Başkanımızın “Marka Kent” ve “24 Saat Yaşayan Şehir” ifadelerinin de Kocaeli’nin vizyonu açısından çok önemlidir” şeklinde konuştu. Doğusel, “Bu sloganların hayata geçmesi için Kocaeli’nin aynı zamanda denizle yaşayan, denizi daha iyi kullanan bir kent olması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği hedeflerin gerçekleşmesi için kentteki tüm unsurların birlik ve bütünlük içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler üzerimize düşen görevi yapacağız” açıklamasını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise DTO Kocaeli Şubesini yakından takip ettiğini ifade ederek, “Kocaeli’nin bir marka kent olması için başta DTO olmak üzere odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla omuz omuza vererek çalışacağız. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi. Doğusel ayrıca, Büyükakın’a kent denizciliği ve şubenin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu ve bölgesel projeler hakkında bilgi verdi.