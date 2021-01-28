Nivea Aqua Rose ile Yüzünde Güller Açsın!

Güzel kokusu ve hafif yapısıyla gül suyu son zamanlarda en çok tercih edilen bir cilt bakım ürünü haline gelmiştir. Her cilt tipi için saymakla bitmeyen faydası olan gül suyu cildinizi yatıştırır ve nemlendirir. Nivea Aqua Rose gül suyu içeren özel serisi günlük bakımda ihtiyaç duyulan tüm ürün çeşitlerini yelpazesinde barındırmaktadır. Seri içeriğinde yer alan makyaj temizleme suyu, makyaj temizleme jeli, tonik, nemlendirici yüz kremi ve yüz spreyi ile bakım rutininizi tamamlayabilirsiniz. O halde gelin serinin en çok tercih edilen nemlendirici jel krem ürününü yakından inceleyelim…

Nivea Aqua Rose Organik Gül Suyu Nemlendirici Jel Krem

Anti-oksidan etkili organik gül suyu ve Hyaluron içeren formülü sayesinde cildinize %100 nemlendirme sağlar. Hafif jel yapısı sayesinde cilde kolayca emilir ve ferahlık hissi sağlar. 48 saat süren yoğun nemlendirme etkisi ile cildinizi pürüzsüz, canlı, ışıltılı ve ipeksi bir görünüme kavuşturur. Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri ile uyumlu olarak geliştirilmiştir.

Nivea Aqua Rose serisinde yer alan tüm ürünleri Dermokozmetika sitesi üzerinden inceleyebilir, tüm ürünlere hediyeni sen seç özellikleri, kapıda ödeme imkanı ile hemen sahip olabilirsiniz.

Uriage Bariederm Krem ile Cildini Neme Kavuştur!

Cildin canlı görünmesi için en önemli bakım adımlarından biri nemlendirme uygulamasıdır. Nemlendirici, cildin su ihtiyacını karşılayan, kuruluğa bağlı cilt problemlerini önlemeye yardımcı olan ve cildin doğal canlılığını koruyan en temel bakım ürünleri arasında yer almaktadır. İyi bir nemlendirici cildi dış etkenlere karşı korurken ciltte oluşabilecek problemleri de azaltmaya yardımcı olur. Ancak her nemlendirici cilt tipinizle uyumlu olmayabilir, bu sebeple cilt tipinize uygun nemlendirici kullanmak son derece önem taşır.

Her cilt tipinin kullanımına uygun olarak geliştirilen Uriage Bariederm krem ile cildinizi nemlendirerek canlandırabilirsiniz. Bariederm krem, cildi maksiumum seviye de nemlendirmeye yardımcı olur. Cildi yatıştırır ve ferahlık sağlar. Özellikle içeriğinde bulunan termal su formülü cildin nem seviyesinin dengeye kavuşmasını sağlarken ciltteki problemlerin de giderilmesine destek olur. Cildin elastikiyetini arttırarak yaşlanma belirtilerinin de en aza indirgenmesini sağlar.

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