Novares işçileri grev kararı aldı

Gebze'de otomotiv sektörüne parça üreten Novares'te greve hazırlanan işçilere fabrikada eylemlere başladı. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sürdüğü fabrikada anlaşma sağlanamazsa işçiler 22 Eylül'de greve çıkacak.
"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"
Vardiya giriş çıkışlarında işçilere seslenen Novares Baş Temsilcisi Sinan Karataş, "Sonuna kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Greve kadar mesajımızı vereceğiz, bu beraberliğimizin mesajı olacak" dedi. Fabrika bahçesinde "Eylül'de grev zafer ile bitecek", "İş ekmek yoksa barış da yok" ve "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atan işçiler, kararlı olduklarını bir kez daha gösterdi.