Dilovası’nda bulunan Nuh Çimento Fabrikası’nın taş ocağını genişletmek için karar almasına Dilovası halkı tepki göstermişti. Bölgede oturan vatandaşlara yeterli bilgi verilmeden düzenlenmek istenen ÇED Toplantısı tepkiler üzerine iptal edildi. 12 muhtar da yaptıkları açıklamayla firmaya tepki gösterdi.

DİLOVASI, TBMM GÜNDEMİNDE

İYİ Parti Grup Başkanvekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da konuya duyarsız kalmayarak, bölgede yaşayan vatandaşların ve muhtarların sesi olmak için konuyu TBMM gündemine taşıdı. İYİ Partili Türkkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteğiyle meclise soru önergesi verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan meclise sunduğu soru önergesinde;

DİLOVASI ÇEVRE SORUNLARIYLA YILLARDIR MAĞDUR

“Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Nuh Çimento Fabrikası’na ait, Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan taş ocağının genişletilmesi için firma tarafından karar alınmış, firmanın girişimleri sonrasında konu ile ilgili 10.09.2020 tarihinde Dilovası sakinlerine yeterli bilgilendirme yapılmadan bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılmak istenmiştir. Ancak zaten çevre sorunlarıyla yıllardır mağdur olan Dilovası halkının haklı tepkileriyle bu toplantı iptal edilmiştir.

51 BİN KİŞİNİN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK

ÇED toplantısının ardından, Dilovası ilçesinde bulunan 12 mahallenin muhtarları bir araya gelerek, Nuh Çimento’ya ait taş ocağının genişletilmesi için alınan kararların iptal edilmesi için imza toplamış, muhtarların imzalarının bulunduğu dilekçeler Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara gönderilmiştir.” diyen Türkkan,“İlçenin kuzey doğu yönünde 500 dönüm genişletilmesi planlanan taş ocağından yükselecek tozların bölgede hakim olan rüzgarın etkisi ile ilçede yaşayan yaklaşık 51 bin kişinin sağlığını tehlikeye atacağını söyleyen mahalle muhtarları, taş ocaklarının bölgede genişletilme çabalarının yetkililer tarafından durdurulması için çağrıda bulunmuşlardır.” diye yazdı.

DİLOVASI HALKININ SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Türkkan muhtarların açıklamalarını da önergesine taşıdı:

“Muhtarlar; ‘Şu an 6 farklı organize sanayi bölgesine (OSB) ev sahipliği yapan Dilovası ilçesi sınırlarında birçok sanayi kuruluşu üretim yapmaktadır. Kamu kurumlarımızın denetimi ve halkımızın duyarlılığıyla bunların bir kısmının çevreye verdiği zararların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda, Dilovası halkının sağlığı için artık çok büyük tehdit hâline gelen Kömürcüler OSB’nin ve Çöp Arıtma Tesisi’nin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Nuh Çimento A.Ş.’nin Dilovası’ndaki yerleşim yerlerine çok yakın bir konumda ve çok geniş bir yeşil alanda kapasite artırımına gitmek istemesi Dilovası halkının sağlığını tehdit eden bir gelişmedir. Söz konusu bölge yerleşim yerlerine çok yakın olduğu gibi Dilovası’na hâkim yüksek bir mevkidir. Dolayısıyla planlanan tesisteki tozların, parçacıkların Dilovası’nın her yerine yayılacağı ve insanların bu kirli havayı solumak zorunda kalacağı çok açıktır. Dilovası halkı bu acı tecrübeyi Kömürcüler OSB ile yaşamış ve maalesef hâlâ yaşamaya devam etmektedir. Bu durumun insan sağlığına olumsuz etkisi bilimsel çalışmalara ve araştırma raporlarına konu olmuştur. Dilovası halkı hayatının sonuna kadar maske ile yaşamak istememektedir.’ ifadelerini kullanmışlardır.”

İlçede yaşayan yaklaşık 51 bin kişinin sağlığını tehlikeye atacak taş ocağının bölgede genişletilme çabalarının durdurulması çağrısı cevap bulacak mı?

İşte Türkkan’ın soruları:

1-Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Nuh Çimento Fabrikası’na ait Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan taş ocağının genişletilmesi için firma tarafından alınan karardan Bakanlık olarak haberiniz var mıdır?

2-Nuh Çimento Fabrikası’na ait Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan taş ocağının genişletilmesinin çevreye zarar verip vermeyeceği konusunda detaylı araştırma yapılmış mıdır?

3-Firmanın girişimleri sonrasında konu ile ilgili Dilovası sakinlerine yeterli bilgilendirme yapılmadan 10.09.2020 tarihinde bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısının gerçekleştirilmek istenmesinin gerekçeleri nelerdir, bölge sakinlerinden gizlenmek istenen nedir?

4-ÇED toplantısının ardından, Dilovası ilçesinde bulunan 12 mahallenin muhtarlarının bir araya gelerek, Nuh Çimento’ya ait taş ocağının genişletilmesi için alınan kararların iptal edilmesi yönünde topladığı imzalar Bakanlığınıza ulaşmış mıdır, bu dilekçelere ne zaman cevap verilmesi düşünülmektedir?

5-Nuh Çimento Fabrikası’na ait Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan taş ocağının genişletilmesi ile ilgili ÇED Raporu tamamlanmış mıdır, ne zaman tamamlanacaktır, bu rapor kamuoyuna ne zaman açıklanacaktır?

6-ÇED Raporu’nun sonuçlarına göre bu projenin iptal edilmesi düşünülmekte midir?

7-Taş ocaklarının çevreyi ve insan sağlığını tehdit ettiği ortadayken ve bölgede yaşayanların haklı tepkileri varken bu taş ocağının genişletilmesine göz yumulacak mıdır?

8-İlçede yaşayan yaklaşık 51 bin kişinin sağlığını tehlikeye atacak taş ocağının bölgede genişletilme çabalarının durdurulması çağrısı cevap bulacak mıdır?

9-Bölgedeki taş ocaklarının insan sağlığına verdiği ve bundan sonra vereceği zararların giderilmesi konusunda diğer bakanlıklarla birlikte alınmış tedbirleriniz bulunmakta mıdır, bu tedbirler nelerdir?

10-Dilovası halkının sağlığı için artık çok büyük tehdit hâline gelen Kömürcüler OSB’nin ve Çöp Arıtma Tesisi’nin kaldırılmasına ilişkin verilen karar ne zaman uygulamaya geçirilecek, bölge halkı yıllardır adeta zehirlendiği bu yerlerden ne zaman tam anlamıyla kurtulacaktır?