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Nuh Çimento muhtarları isyan ettirdi

Dilovası Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtarı Aytaç başkanlığında bölgedeki mahalle muhtarları Çerkeşli’de bir basın toplantısı düzenleyerek Nuh Çimento fabrikasını protesto ettiler.

17 Eylül 2020 Perşembe 17:55

Nuh Çimento fabrikasının yeni taş ocağı açmasına karşı tepkiler devam ediyor. Çevre yerleşkelerin muhtarları bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda muhtarlar şikâyetlerini açıklayarak yetkililerin Nuh Çimento’ya dur demesini istedi. Basın toplantısına Dilovası  Çerkeşli doğumlu Gebze Teknik Ünüversitesi Öğretim Üyesi Prof.  Dr.  Numan Akdoğan, Dilovası Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Mehmet Turak, Dilovası Muhtarlar Derneği başkanı ve Çerkeşli Mahallesi Muhtarı Aytaç Erdem,Demirciler Mahallesi Muhtarı Şahin Kot, Fatih Mahallesi Muhtarı Şeref Düzgün, Diliskesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özay,Tavşancıl Mahallesi Muhtarı Kenan Keleş, Köseler Mahallesi Muhtarı Selami Toklar, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, Orhangazi Mahallesi Muhtarı Ebubekir Özavcı, Kayapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Kara, Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Vacip Mengübeti  katıldılar. 


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