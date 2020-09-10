Nuh Çimento’nun ÇED toplantısı iptal edildi

Dilovası Çerkeşli Köyü’nde bulunan tesisinin kapasite artırımı için ÇED raporu almak isteyen Nuh Çimento’nun ÇED toplantısı, olaylı ve gergin başladı. Vatandaş ve açıklama yapmak üzere toplantıda bulunan yetkililer arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu toplantı iptal edildi.

Toplantıda Çevre Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı oylamada, katılımcılar toplantının yapılmamasını istemedi. Çevre Müdürlüğü yetkilileri toplantının iptali üzerine tutanak tuttu. Tutanakta yer alan 'Toplantı açıldı' ibaresinin olması üzerine katılımcılar kabul etmeyerek itiraz ettiler. Vatandaşlar Nuh Çimento ekibindeki isimlerin bilgi vermesini kabul etmedi ve toplantı iptal edildi. Gebze Gazetesi toplantı alanında canlı yayın yaptı.

TUTANAK GERGİNLİĞE SEBEP OLDU

Tutanak okunurken bir gerginlik yaşandı ve polisle toplantıya katılan kişiler arasında tartışmalar yaşandı. Katılımcılar ÇED memurunun tekrar salona gelip tutanağı düzeltmesini istediler. Fakat bir anda salonun elektriği kesildi ve bir an önce salonun boşaltılması istendi. Bunun üzerine emniyet yetkilileri tutanağı itiraz edilmesi önerisinde bulundu ve salon gergin bir şekilde terk edildi. Hazırlanan tutanağı imzalandıktan sonra salondan ayrılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü görevlisi tutanaktan sonra salondan hızlı bir şekilde görevli arkadaşlarıyla birlikte ayrıldı.

VATANDAŞTAN VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI

Nuh Çimento kapasite artırımı için ÇED toplantısıyla ilgili bölgede bulunan vatandaşlar bir hayli rahatsız. Vatandaşlar Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın devreye girerek Nuh Çimento’nun yeni bir alan açmasına müsaade etmemesini istiyor.

ÇED TOPLANTISINA GEREK YOK DENDİ

Toplantı ile ilgili gelişmeler devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı ve Nuh çimento internet sayfasındaki da ÇED toplantısı ile ilgili şu Bilgiye yer verildi. Nuh Çimento’dan yapılan açıklamada: ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: " KOCAELİ ili DILOVASI, ilçesi Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Köyü, Tepedüzü Mevkii, İR:52065 Nolu II-A Grup İşletme Ruhsatlı Saha mevkiindeki NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan KALKER OCAĞI ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince KALKER OCAĞI ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir. "

Yapılan canlı yayınları Gebze Gazetesi olarak paylaştık

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