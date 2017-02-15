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Numan Kurtulmuş Bugün Darıca'da!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Darıca'ya geliyor.

Numan Kurtulmuş Bugün Darıca'da!

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:44

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

NUMAN KURTULMUŞ VE MEHMET MÜEZZİNOĞLU DA TÖRENE KATILACAK 

Kurtulmuş saat 11.30'da Seka alanı içindeki film stüdyolarını gezdikten sonra saat 13.30'da şehit cenazesine katılacak.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Suriye'nin El Bab bölgeside DAEŞ'e karşı düzenlenen operasyonlarda şehit düşen Darıcalı Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Telvim'in cenazesine katılmak üzere bugün Darıca'ya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da cenaze törenine katılacak.

İLK TÖREN GAZİANTEP’TE

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze aracı ile Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla  dün baba ocağı Darıca'ya uğurlandı. Düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay Ergin, 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkan Yardımcısı Mehmet durdu Yetkinşekerci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülger, şehit yakınları ve askeri erkan katıldı. 

DARICA’DA TÖREN YAPILACAK

Şehit Murat Tevlim'in cenazesi bugün 13.30'da öğle namazına müteakip Darıca Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Özbay Cami'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


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