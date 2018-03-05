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“O Belde. Şuurun Şehri İnsan Projesi” başladı

Mustafa Kutlu’nun “Şehir Mektupları” adlı eseri incelendi

'O Belde. Şuurun Şehri İnsan Projesi” başladı

05 Mart 2018 Pazartesi 10:54

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı önderliğinde Akademi lise birimleri ve Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin katılımıyla ‘‘O Belde. Şuurun Şehri İnsan’’ projesinin ilk adımı atıldı. 


“ŞEHİR MEKTUPLARI” İNCELENDİ
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki kitap tahlilinin  ardından, Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise’de de ilk program gerçekleştirildi.  Programda Mustafa Kutlu’nun “Şehir Mektupları” adlı eseri incelendi. Eser içeriğinde yer alan; Geçmiş ve Gelecek, Lüksün ve Konforun Peşinde, İstanbul’un Kalbi Gülhane, Gözden Çıkarılan Taşra, Selimiye’nin Kanatları, Çocuklar ve Bisikletler, Soğukçeşme Sokağı vb. başlıklar üzerinden keyifli ve paylaşımın yoğun olduğu iki saat geçirildi. Projenin ikinci adımı; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserinin incelenmesiyle Kocaelimizin sembol mekânlarından biri olan Orhan Camiinde yapılacak.

 

PROJENİN AMACI

Projede amaç, gençlere geleneksel şehir kültürü hakkında bilgi vermek, şehir ve şuur bağlamında insanı anlatmak ve bu konudaki eserleri gençlere okutmak olarak belirlendi.

 

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