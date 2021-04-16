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“O eski Ramazanlar” Büyükşehir’de

“Nerde o eski Ramazanlar” diyenler gelsin

'O eski Ramazanlar” Büyükşehir'de

16 Nisan 2021 Cuma 11:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Nerde o eski Ramazanlar” sözü ile geçmişe özlem duyanlar için nostaljik ve eğlenceli bir çalışmaya imza attı. “Kocaeli’de Ramazan” başlığındaki çalışma, sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Eski Ramazanlara atıfta bulunan çalışma, mini çizgisel hikayelerle vatandaşları geçmişe götürüyor. Paylaşımlar, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

 

BÜYÜKŞEHİR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma, Büyükşehir Belediyesi’nin kocaelikültürsanat ve kocaelibld instagram hesapları üzerinden yayınlanmaya başlandı. Ramazan değerlerimizle bütünleşen mini çizgisel hikâyeler, ilk günden itibaren takipçiler tarafından beğeni gördü.

 

“ÇOCUKLUĞUMDA BÖYLEYDİ” DEDİRTEN PAYLAŞIMLAR

Ramazan ayının en önemli unsurlarından olan çocuklar, söz konusu mini çizgilerde önemli bir ayrıntı olarak göze çarpıyor. Çocukları oruca alıştırmak için uygulanan Tekne Orucu keyifli bir anlatımla verilirken, sahura uykulu gözlerle kalkan miniklerin sevimli halleri de yine anlatımlarda yer buluyor. Vatandaşlardan gelen “Çocukluğumun Ramazanı böyleydi” yorumları ise hikayelerin unutulmayan çocukluk anılarımıza dokunduğunu gösteriyor.

Bu arada önümüzdeki günlerde Ramazan eğlenceleri içinde yer alan Karagöz-Hacivat, Meddah ve Kukla gösterileri de neşeli hikayelerle paylaşılacak.

 

RAMAZAN ŞARKILARI NEŞE KATIYOR

Bu arada mini çizgisel hikayeler paylaşılırken, Ramazan’ın neşesi olan Ramazan şarkıları fonda kullanılıyor. Alaturka Direklerarası Ramazan Şarkılarından “Gemilerde Talim Var, Vay Benim Efendim” gibi şarkılar anlatımlara neşe katarken, aynı zamanda çocukluğumuza da adeta bir gülümse gönderiyor.

 

MUTLU ŞEHİR SAKİNLERİ

Vatandaşların Ramazanın ilk gününden itibaren takibe aldığı paylaşımlarda “Mutlu Şehir Sakinleri” ifadesine yer verildi. Mutlu bir şehirde Ramazan ayının sevgi, hoşgörü ve birlik beraberlik içinde geçmesine atıfta bulunularak, Ramazanların kentin tüm değerlerini birbirine yaklaştıran en kıymetli unsurlardan biri olduğuna vurgu yapıldı.

 

RAMAZAN DEMEK…

Kocaeli’de Ramazan başlığı ile sunulan mini çizgisel hikâyeler Ramazan ayının önemine yaptığı atıfların yanı sıra bizi biz yapan geleneksel duruşumuza hatırlatmalarda bulunuyor. Ramazan denince akla gelen sevgi, paylaşmak, hoş görü, sabır ile birlik-beraberlik kavramları çizgisel anlatımlarla ve samimi bir dille anlatılıyor.

 

MUKABELEYE GİDEN TEYZELERİN TELAŞI

Ramazanın güzellikleri içinde yer alan mukabeleye gitme geleneği ise “teyzeler” çizgisiyle sunuluyor. Ramazan günlerinde sokaklarda mukabeleye yetişme telaşında olan teyzeler ve dudaklarından dökülen dualar, çocukluğumuza ait görüntülerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

 

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

Öte yandan çizgilerdeki en önemli detaylardan birini de Kocaeli’nin kültürel mirasları oluşturuyor. Ramazanın ilerleyen günlerinde Ramazana ait değerler Orhan ve Fevziye Camii gibi kültürel miraslarımızın fonunda verilecek.

Orhan Camiinde Cuma, Fevziye Camiinde ise Hatimli Teravih namazları çizgilerle halka sunulacak.

 

TÜRK MİLLETİNİN YARDIMLAŞMA ASALETİ ÇİZGİLERDE

Ramazanın her günü bir anlatımın verileceği çizgilerde ayrıca, Türk Milletinin yardımlaşma sırasındaki asaletini gösteren Sadaka Taşları ve esnafın tuttuğu zimen (borç)defterlerinin gönlü zengin kişiler tarafından ödenmesini anlatan geleneklerimiz hatırlatılacak. Ramazanın olmazsa olmazı pide ve pide kuyrukları da yine çizgilerle hatıralarımızı tazeleyecek.

 












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