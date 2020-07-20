O noktada yine kaza oldu!

Tübitak teli ile duvar arasından geçen yolda trafik kazaları meydana gelmeye devam ediyor. Bu noktada çok kez kaza meydana gelmesi,yolda bir düzenleme mi yapılmalı sorusunu akıllara getiriyor. Adeta ölüm geçidi haline gelen yol, insanların korkulu rüyası







Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bu ölüm geçidine çözüm bulmasını isteyen vatandaşlar, bölgede bir çok kaza meydana geldiğini ve bu kazaların nedeninin araştırılıp sorunun çözülmesi gerektiğini sölediler.

haline geldi.