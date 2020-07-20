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O noktada yine kaza oldu!

Gebze Beşevler ve Tatlıkuyu Mahallesi arasında Kristal Cam Blokları önü, Tübitak teli kenarında meydana gelen kaza korkuya sebep oldu.

O noktada yine kaza oldu!

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:30

Tübitak teli ile duvar arasından geçen yolda trafik kazaları meydana gelmeye devam ediyor. Bu noktada çok kez kaza meydana gelmesi,yolda bir düzenleme mi yapılmalı sorusunu akıllara getiriyor. Adeta ölüm geçidi haline gelen yol, insanların korkulu rüyası haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın  ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bu ölüm geçidine çözüm bulmasını isteyen vatandaşlar, bölgede bir çok kaza meydana geldiğini ve bu kazaların nedeninin araştırılıp sorunun çözülmesi gerektiğini sölediler.
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