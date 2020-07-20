banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

O şahıslar tespit edildi

Yürüyen merdivenlerinin acil durum butonuna keyfi basarak durduran vatandaşlar, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi

O şahıslar tespit edildi

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:58

  

Yoğun şehir hayatı içerisinde yayaların güvenli ulaşımında en büyük yardımcıları üst geçitler. Bazı vatandaşlar tarafından yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basarak keyfi bir şekilde durdurması, güvenlik kameralarına yakalandı. Ani durdurulan merdivenler özellikle yaşlı, engelli ve çocukların dengesini kaybedip düşmesine neden olabileceği düşünüldüğünde yapılan sorumsuz davranışın tehlikesini gözler önüne seriyor. İzmit ilçesindeki birçok yürüyen merdivenin çalışmadığı ihbarını alan Büyükşehir ekipleri, arızası olmayan merdivenlerin kimler tarafından durdurulduğunu bulmak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde yürüyen merdivenlerin bazı vatandaşlar tarafından uç taraflarındaki acil durum butonlarına basılarak durdurulduğu tespit edildi. Nedeni ve amacı bilinmeyen bu hareket, birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor.

 

ACİL DURUM BUTONU İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILMALI

Özellikle hasta ve yaşlı insanların şehir içerisinde hayatını kolaylaştıran yürüyen merdivenlerde, nadir de olsa elbise veya ayak sıkışması gibi acil durumlar ortaya çıkabiliyor. Yaşanabilecek bu gibi durumlarda yürüyen merdivenlerin durdurulabilmesi için her iki ucunda bulunan acil durum butonlarının kullanılması gerekiyor. Acil durum butonu ile durdurulan yürüyen merdivenlerin, vatandaşlar tarafından tekrar çalıştırılması mümkün olmuyor. Tüm yürüyen merdivenlerde sadece dışarıdan durdurulabilme özelliğine sahip. Yürüyen merdivenlerin durdurulması acil durum butonu ile sağlanırken tekrar çalıştırılması ekiplerin getirebileceği anahtar tarafından mümkün oluyor.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘‘Gönül Coğrafyası Okumaları’’ kazananları belli oldu ‘‘Gönül Coğrafyası Okumaları’’ kazananları...
O noktada yine kaza oldu! O noktada yine kaza oldu!
Başkan Kocaman sahaya indi Başkan Kocaman sahaya indi
Çayırova'da çöp kamyonları boyandı Çayırova'da çöp kamyonları boyandı
İYİ Parti, Saraylı Köyü'nü dinledi İYİ Parti, Saraylı Köyü'nü dinledi
Bıyık'tan LGS tercihi yapacaklara destek Bıyık'tan LGS tercihi yapacaklara destek
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

‘‘Gönül Coğrafyası Okumaları’’ kazananları...
Ödüllü “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışmasının kazananları belli oldu.

Haberi Oku