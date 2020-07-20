O şahıslar tespit edildi

Yoğun şehir hayatı içerisinde yayaların güvenli ulaşımında en büyük yardımcıları üst geçitler. Bazı vatandaşlar tarafından yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basarak keyfi bir şekilde durdurması, güvenlik kameralarına yakalandı. Ani durdurulan merdivenler özellikle yaşlı, engelli ve çocukların dengesini kaybedip düşmesine neden olabileceği düşünüldüğünde yapılan sorumsuz davranışın tehlikesini gözler önüne seriyor. İzmit ilçesindeki birçok yürüyen merdivenin çalışmadığı ihbarını alan Büyükşehir ekipleri, arızası olmayan merdivenlerin kimler tarafından durdurulduğunu bulmak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde yürüyen merdivenlerin bazı vatandaşlar tarafından uç taraflarındaki acil durum butonlarına basılarak durdurulduğu tespit edildi. Nedeni ve amacı bilinmeyen bu hareket, birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor.

ACİL DURUM BUTONU İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILMALI

Özellikle hasta ve yaşlı insanların şehir içerisinde hayatını kolaylaştıran yürüyen merdivenlerde, nadir de olsa elbise veya ayak sıkışması gibi acil durumlar ortaya çıkabiliyor. Yaşanabilecek bu gibi durumlarda yürüyen merdivenlerin durdurulabilmesi için her iki ucunda bulunan acil durum butonlarının kullanılması gerekiyor. Acil durum butonu ile durdurulan yürüyen merdivenlerin, vatandaşlar tarafından tekrar çalıştırılması mümkün olmuyor. Tüm yürüyen merdivenlerde sadece dışarıdan durdurulabilme özelliğine sahip. Yürüyen merdivenlerin durdurulması acil durum butonu ile sağlanırken tekrar çalıştırılması ekiplerin getirebileceği anahtar tarafından mümkün oluyor.



