O vatandaşların faturalarını devlet ödeyecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dar gelirli, kronik hastalığa sahip makineye bağlı yaşayan vatandaşlar için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı yaşayan hastaların elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı, jeneratör ihtiyaçları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak. Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve evde bakım hizmetlerine destek olan sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle gerçekleşen projeyle binlerce hastanın elektrik faturası karşılanacak. Cihaza bağlı hastalar yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorluk çekerken, jeneratör yokluğunda ise ölüm riskiyle karşı karşıya gelebiliyorlar.

AYLIK BİN 500 TL DESTEK

Bakanlık elektrik faturasının dışında kronik hastalar için de yeni sosyal yardım hizmeti başlatıyor. "Kronik hastalıklara yakalanan yoksullara destek programı" kapsamında, ilk aşamada 4 bin 300'ü aşkın tüberküloz ve kızamık virüsünün yol açtığı bir beyin hastalığı olan SSPE hastalarına aylık bin 500 liraya kadar nakdi ödeme yapılacak. Bu hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için projeler yürütülecek.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Zorluk yaşayan vatandaşların desteklenmesi amacıyla başlatılan sosyal yardım programı, birçok yönüyle dünyada da bir ilk olma özelliğini taşırken, sosyal yardım programıyla ailelere düzenli psikososyal destek de sağlanacak. Yardımlar PTT aracılığıyla Sosyal Yardım Kartları üzerinden yapılacak. Evlerinden ayrılamayan vatandaşlar ise "Konutta Ödeme Sisteminden" faydalanabilecek. Bu sistem sayesinde yardımlar vatandaşların ayağına götürülecek.