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O Yaşı Tamamlamalısınız!

Müezzinoğlu,''Emeklilikte yaşa takılanları sabırla o yaşlını tamamlamalarını öneriyoruz, bunun dışında düzenleme yapamayacağımızı ifade etmek durumundayız'' dedi

O Yaşı Tamamlamalısınız!

23 Şubat 2017 Perşembe 10:08


Bakan Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, “Türkiye’de emeklilik yaşı 52. OECD ortalaması 72. Yaptığımız düzenleme ile bunu 2036’ya kadar erkeklerde 60 yaşına, kadınlarda ise 58 yaşına dönüştürecek bir yolculuk yapılıyor. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sabırla o yaşını tamamlamalarını öneriyoruz. Bunun dışında düzenleme yapamayacağımızı ifade ediyoruz. Emeklilik ile ilgili çalışma gününü doldurup da, şu anda çalışmayanlar sosyal güvenlik kapsamı dışında kalıyorlar ve sağlık hizmeti alamıyorlar. Onlarla ilgili bu kanun tasarımızda bu 53 liralık Gelir Testi’ne tabi olmadan GSS (Genel Sağlık Sigortası) primini ödeyerek onlarda bu ara dönemde sağlık hizmeti alabilecekler. Ama yaşlarını beklemek ile ilgili bir çalışmamız söz konusu değil” dedi.

 

MÜRACAATLAR PAZARTESİ SONA ERDİ

Büyük anne projesine ilişkin Müezzinoğlu, “Bir pilot uygulama başlattık. Müracaatları pazartesi günü itibariyle sonlandırdık. Müracaatlarda bu kapsama girebilecek sayı 31 bin 262. Burada annenin iki asgari ücretten az geliri olma, ailenin toplam gelirinin üç asgari ücreti geçmeme, büyük annenin sağlıklı olma durumu gibi kriterlere göre, 31 bin 262 kişi aşağıdan yukarı doğru sıralandırılarak, 6 bin 500 aileye bu hakkı tanıyacak. 10 ilde pilot uygulama değerlendirilecek. Bin ailenin maliyeti yaklaşık 6 milyon TL’ye mal oluyor. Bunun yüzde 50’sini sendikalarımız, işverenlerimizi, odalarımız, yüzde 50’sini İŞ-KUR olarak biz üstleniyoruz” ifadelerini kullandı. Referandum konusunda halkın yeteri kadar bilgili olmadığına ilişkin soruya Müezzinoğlu, “Herkes kendi yolunu çizer. Sokaklarda, caddelerde serbest. Her tarafta herkes vatandaşa ulaşabilir. Bu alanda herkes kendi tercihini kendi yapar. Biz bugünlere millete güvenerek geldik. Millete kimin güvenip güvenmediğini bu kürsüde gördük. Milletten korkan birisi varsa, belli” şeklinde konuştu.

kaynak Kocaeli Gazetesi

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