Ocak Meclisinde Kararlar Oy Birliğiyle





Çayırova Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye kültür salonunda yapılan yeni yılın ilk meclis toplantısında bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, acılarla ve felaketlerle dolu bir yılı daha geride bıraktıkları belirterek, ” 2020 yılında başta vatanımızın bekası ve milletimizin huzuru için şehadete yürüyen kahraman askerlerimiz başta olmak üzere salgın hastalığa yenik düşen sağlıkçılarımız ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. ”dedi

PROJELERİMİZİ HAZIRLADIK

2020’ye damgasını vuran salgın hastalık hepimizin hayatını çok etkilediğini ifade eden Başkan Çiftçi, “Çayırova Belediyesi olarak bu süreçte, hastalığın halkımızın üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan Çayırova’mızda yapmak istediğimiz işlere dair tüm projelerimizi hazırladık. “ ifadelerini kullandı.

2021 YILINDA PROJELERE START VERECEĞİZ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” 2021 yılı ve devamında, başta Çayırova Devlet Hastanesi olmak üzere, Çayırova Kent meydanı Engelliler Merkezi, Sağlık Ocağı gibi pek çok projemize inşallah start vermiş olacağız. Bu arada, belediyemizin borçlarını da yönetebilir bir aşamaya getirdik. Tasarrufa önem verdik. Belediyemiz kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak halkımızın hizmetine sunduk. Araç filomuza 26 araç dâhil ederek gücümüze güç kattık. Çayırovamızı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için 2021 yılında da durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu

Meclis üyelerinin günden dışı söz almalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Sözleşmeli personellerin aylık ücreti ve zabıta personelinin maktu mesai ücretinin belirlendiği toplantıda, salgın hastalık dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının personel, araç ve malzeme taleplerinin karşılanması için Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye yetki verildi.

İŞYERLERİNDEN KİRA ALINMAYACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 7244 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde belediye tarafından kiraya verilen, faaliyetleri durdurulan işyerlerinden kira bedeli alınmaması, kapalı kaldıkları süre kadar sözleşmelerinin uzatılması ve kirasını peşin ödemiş olanların kira bedellerini sonraki aylarda tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

KÜTÜPHANE VE YEŞİLAY’A YER TAHSİSİ

Kütüphane yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yer tahsisinin yapıldığı toplantıda, Soma Madeni Şehitleri Parkı içinde bulunan yapı Türkiye Yeşilay Vakfı’na tahsis edildi.

Denetim komisyonuna Filiz Ayyıldız, Arzu Arslan, Seyhan Dünmez, Vedat Özdemir ile Yılmaz Bilmez’in seçildiği toplantıda, Şubat ayı meclis toplantısın 2 Şubat Salı günü saat 15.00’de yapılmasına karar verildi.











