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Ocakta Unuttuğu Yemek Hastanelik Etti

Gebze'de ocakta unuttuğu yemeğin dumanından etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Ocakta Unuttuğu Yemek Hastanelik Etti

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:19

Alınan bilgiye göre, Osmanyılmaz Mahallesi 606 Sokak'ta yaşayan İsa Yolalan (76) ısıtmak istediği yemeği ocakta unuttu.

Yanan yemeğin dumanından etkilenen Yolalan, dışarı çıkmak için kapıya yöneldiği sırada fenalaştı.

Yolalan'ın bağırarak yardım istemesi üzerine eve gelen komşuları kapıyı açamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak evden çıkardığı Yolalan, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yolalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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